花蓮家庭收入大躍升！　可支配所得逐年增長

▲徐榛蔚強調，儘管財政艱困，仍秉持「不債留子孫」的施政原則，積極向中央爭取各項預算補助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府表示，從1998年凍省後至2009年間，縣政府年年累進增加負債十多億元，2010年縣庫赤字負擔一三三億已達舉債上限。而據行政院主計總處統計，2009年花蓮縣每戶家庭可支配所得平均數僅65萬元，位居全台縣市21名，敬陪末座，前後幾任縣長持續努力，花蓮縣家庭收入幅度大躍升。

▲花蓮非自償性債務自2010年高峰133.74億元至今年共已減少20.54億元。

值得一提的是，主計總處統計，自2010年起，花蓮縣每戶家庭可支配所得平均，大幅超越台東縣，至2013年急升為79萬餘元，傅前縣長上任4年大幅躍升14萬餘元，挺進全台第13名，超越當時彰化縣及屏東縣等農業大業。到了2020年徐縣長任內，花蓮縣每戶家庭可支配所得平均數已提高至87萬餘元，較108年增加7.86%。另，在儲蓄部分，平均每戶儲蓄額27萬1,136元，較108年增加31.60%，平均儲蓄傾向31.05，增5.6個百分點，近5年皆高於全國總平均。

花蓮縣長徐榛蔚強調，儘管花蓮縣財政艱困，但為了鄉親福祉，縣府團隊責無旁貸，扛起持家重擔與責任，秉持「不債留子孫」的施政原則，積極向中央爭取各項預算補助。

▲2021年全縣整體執行率高達95.01%，獲國發會增加補助2億元。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府堅守財政紀律且逐年還債，非自償性債務自2010年高峰133.74億元至今年共已減少20.54億元，總計減少15.35%債務；因應興建青年住宅所增加之自償性債務也在110年底全數清償，2021年全縣整體執行率高達95.01%，並依據花東地區永續發展基金補助額度彈性調整機制獲國發會增加補助2億元。