好消息！確診孕婦合併敗血症急剖腹　母退燒...嬰生命跡象漸穩定

▲確診孕婦合併敗血症緊急剖腹，媽媽今高燒退了！寶寶生命跡象也穩定。（圖／高雄榮總提供）。

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名懷孕33周的孕婦因被大兒子傳染確診，12日因出現高燒合併敗血症，更有胎動變少、呼吸喘的狀況，被緊急轉院到高雄榮總，醫療團隊做足準備後緊急替她剖腹產子。寶寶出生後一度生命徵象不穩定，但所幸在團隊照顧下，今（13）日狀況已穩定並持續觀察中，而媽媽在經瑞德西韋治療後，高燒已退，生命徵象也逐漸穩定。

這名34歲確診孕婦就讀幼稚園的大兒子因同學確診，在居家隔離期間陰轉陽，她也因而被感染。原本產婦預產期為6月，但她陸續出現胸痛、胸悶、心臟痛、喉嚨痛、微喘、發燒等情況，因一直有宮縮及胎動減少情形，昨被緊急轉院到高雄榮總。

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▲確診孕婦出現疑似敗血症，醫療團隊評估後，決定替產婦剖腹。（圖／高雄榮總提供）

收治孕婦的高雄榮總婦女醫學部主治醫生許力權今天受訪表示，這名孕婦沒有打任何疫苗，由於孕婦確診變重症機率本來就比一般人高，她在染疫後更出現高燒合併敗血症、胎動變少、呼吸會喘，所以醫療團隊在經判斷後，當機立斷讓她生出來對孕婦比較好。

許力權說，由於該名確診孕婦有胎位不正狀況，醫療團隊也考量到要穿脫兔寶寶裝過程很耗時，要自然產可能性很低，因此用剖腹生產是一個合理處置。

新生兒出生體重為1850公克，PCR採檢陰性，但因為早產，一度生命徵象不穩，所幸今天已穩定，將持續密切觀察。而媽媽在產後經院方以瑞德西韋治療，目前她的高燒已退，生命跡象也穩定。

▲確診孕婦順利產子，新生兒今狀況穩定，院方將密切監測。（圖／高雄榮總提供）

高雄榮總婦女醫學科醫師李如悅表示，要替確診孕婦剖腹產工程浩大，所有團隊都要進駐負壓病房，光是防護裝備穿戴就要半小時，但團隊必須做好隔離無菌措施，避免媽媽感染到寶寶，所幸孕婦開刀過程順利。不過，因為開刀房溫度很低，擔心寶寶失溫，因此在寶寶生出來後，團隊也立即將寶寶放到暖照燈設備下，就沒辦法特別給媽媽看。

另外，由於寶寶在33周生產出來，心肺功能還沒有成熟，所以需持續給予氧氣跟呼吸上的支持，否則很容易有併發症。目前寶寶這一兩天狀況都穩定，但之後還是要非常密切的監測。

李如悅建議，孕婦在12周以上就可以完整施打疫苗，因為孕婦在懷孕時，心肺功能負擔就已經加重，若感染新冠肺炎，心肺功能只要下降一半以上，就會危及自己本身跟胎兒。

目前各國實證文獻認為，打疫苗跟沒有打疫苗，其實並沒有增加母胎上的風險，反而在感染疾病時會更有保護作用；若沒打疫苗一旦感染，孕婦變重症，危險性會大大提高。