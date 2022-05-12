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防染疫孕婦釀重症　未滿36週擬「增2住院評估原則」

孕婦、懷孕、流產、墮胎萬用示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲指揮中心昨天正式將孕婦列為風險因子。（圖／達志／示意圖）

文／中央社

為防COVID-19染疫孕婦增加重症風險，台灣婦產科醫學會昨天和指揮中心開會，研擬對未滿36週孕婦增訂2大住院評估原則，加強症狀及危險因子評估，但取消強制住院規定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，根據台灣婦產科醫學會觀察，國內每天平均有300名孕婦染疫，呼籲建立孕婦輕中重症分流指引。

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為降低孕婦重症風險，中央流行疫情指揮中心昨天正式將孕婦列為風險因子，開放使用輝瑞口服藥Paxlovid，昨天下午也開會討論孕婦分流指引。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈今天上午出席衛福部國健署子宮頸抹片檢查衛教記者會，會後接受媒體聯訪時表示，根據現行規定，染疫孕婦是否住院，以36週為分界，36週以上一律住院、未滿36週則住集中檢疫所。

黃建霈說，昨天下午的會議主要聚焦2大重點，一是增列未滿36週孕婦2大住院評估原則，包括評估染疫孕婦症狀嚴重程度以及是否具有高齡、慢性病等重症危險因子，36週以上則強烈建議住院；二是取消強制住院規定，讓孕婦根據自身狀況決定是否住院或住集中檢疫所。

他表示，根據臨床觀察，部分孕婦因家中還有其他孩子，待在家中有助讓其他孩子安心，不見得願意住院，因此這次特別取消強制住院的規定，同時針對未滿36週孕婦增訂2大評估原則，一旦有重症風險就應儘早評估使用輝瑞口服藥，症狀嚴重也還是會建議住院，否則併發重症後，死亡風險恐超過60%。

黃建霈呼籲，孕婦染疫後千萬別緊張，選擇居家照護者最好能和原本產檢的醫師聯繫，由醫師根據孕婦過去健康狀況、身體狀況做出建議，若有視訊門診也可透過視訊看診。

黃建霈說，為了避免染疫孕婦一有狀況就衝醫院，建議各醫院加強設置婦產科視訊門診，或提供緊急諮詢電話，例如有些孕婦小出血、突然哪裡不舒服，可以電話評估後建議該怎麼做、是否要就醫等，確保孕婦和寶寶健康。

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