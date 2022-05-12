普丁「深陷兩難」被逼入更危險境地！　這領袖60年前就警告過

▲俄羅斯總統普丁出席莫斯科紅場閱兵典禮。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

CNN政治記者科林森（Stephen Collinson）撰文指出，俄羅斯總統普丁目前面臨的兩難困境，正是美國前總統甘迺迪當年最擔心的事情。西方咄咄逼人的作法及數十億美元軍援，俄軍戰略災難及進度緩慢的消耗戰，加上各方未能透過外交手段結束戰爭，幾乎可以肯定地說，都正把普丁進一步逼到危險角落。

1963年6月，甘迺迪在美利堅大學（American University）致詞時警告，核武大國捍衛切身利益的同時，也必須避免迫使敵人「在恥辱撤退或發動核戰之間二選一」，以免導致華府政策破產，或者世界毀滅。

▲普丁被認為陷入兩難困境。（圖／路透）



科林森認為，美國總統拜登一直表示，他的2大目標是協助烏克蘭自我防衛，同時避免與普丁直接衝突升級、引發核戰，正是因為持續思忖著甘迺迪當年的警告。

拜登9日表示，普丁是一個工於心計的人，但如今恐怕無法擺脫烏克蘭戰爭。與此同時，國安官員也坦承，他們還不知道，俄軍在烏克蘭南部及東部取得哪些進展，普丁才會宣布取得某種形式的勝利，進而緩和戰爭局勢。

科林森指出，普丁目前唯一選項似乎只剩下投降，但默認西方及烏克蘭人民的勇氣戰勝自己，在政治上卻又是不可能採取的立場。這一切都令人擔憂，也與美國政策不符，畢竟華府明確表示，支持烏克蘭就是為了讓莫斯科輸掉戰爭。



拜登擔心「普丁無法擺脫烏克蘭戰爭」 工於心計卻失算這1步



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