「致災性梅雨」今起炸4天　一圖看降雨熱區！北台明顯涼冷

▲今年首波「梅雨季滯留鋒」報到，中部以北、東北部及東部有陣雨或雷雨。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今年首波「梅雨季滯留鋒」報到，中部以北、東北部及東部有陣雨或雷雨，明天全台都會下雨，要注意防範致災性降雨。北台灣降溫，最低下探16度，

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(13)日首波「梅雨季滯留鋒」逐漸南下，中部以北、東北部及東部有陣雨或雷雨，南部及東南部有短暫陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢，應注意氣象局的特報。各區平地氣溫：北部21至27度，中部21至28度，南部22至32度，東部22至32度。

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▲今(13日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，處於衰減期的對流雲移入台灣上空(左圖)；4：40雷達回波合成圖顯示，伴隨中等偏弱的降水回波(中圖)；4：30累積雨量圖顯示，中部以北明顯降雨，其他地區零星降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明(14)日至下週一(16日)「滯留鋒」徘徊，降雨範圍擴及全台。應注意防範「中、小尺度」對流系統所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的「致災性」降雨。

各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，北台微冷，下週日、一北台高溫降至20度左右，下週日晚至週一晨及下週一晚至週二晨，北台最低氣溫下探16度，亦應注意衣著調適。下週二 (17日)起「滯留鋒」南移至巴士海峽，各地天氣明顯好轉，白天氣溫回升。

最新各國(歐、美、加)模式模擬顯示，徘徊在巴士海峽的「滯留鋒」，其殘餘的水氣將與下一波鋒面合併，再度影響台灣。但模擬的影響時間、強度，各國模式都不相同，需繼續觀察。

▼氣象局公布週末天氣變化。（圖／翻攝中央氣象局）