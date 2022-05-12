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陸籍女台南賣春落網！待小套房2年不敢出門：在台灣總比回去好

▲台南市第二分局、移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊、台南市調查處等單位，凌晨聲持搜索票至西門路1段某公寓大樓，查獲2名大陸籍女子從事色情性交易，將李姓負責人帶回調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市破獲一樓一鳳的性交易集團。（圖／記者林悅翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台南日前破獲一間應召站，2名陸籍女子從事「一樓一鳳」性交易被捕，50歲的李姓負責人、1名男客也全數落網，全案依照妨害風化、違反社維法等偵辦當中。

台南市第二分局、移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊、台南市調查處等單位去年接獲通報，有色情集團非法行業，於是成立專案小組，報警檢察官指揮偵辦。

跟間半年後，專案小組11日凌晨1點多趁著客人離開的時候，出示搜索票實施盤檢，在台南市西門路一段某公寓大樓的5樓查獲2名陸籍女子，以及潤滑劑、保險套、現金與手機等證物，於是將李姓負責人、2名女子以及男客帶回調查。

▼台南市破獲一樓一鳳的性交易集團。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市第二分局、移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊、台南市調查處等單位，凌晨聲持搜索票至西門路1段某公寓大樓，查獲2名大陸籍女子從事色情性交易，將李姓負責人帶回調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2名陸籍女子當中，有一人已經滯台超過2年，警方原先要以人口販運進行偵辦，但因為沒有相關事證，所以只能朝妨害風化罪的方向偵辦。

後來一問才知道，該名陸籍女子害怕被抓到要遣返，因此2年來足不出戶，待在小小的套房內。陸籍女子也坦承，回去的話到處都封城，也不一定有辦法工作，待在台灣至少比回去好一點。

全案除了將男客、2名陸籍女子依照社維法裁罰，逾期逃逸的陸籍女子也由專勤隊收容，李姓主嫌則依照妨害風化等罪嫌送辦。全案目前仍在偵辦當中。

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