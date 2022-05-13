日歐峰會聲明再強調：台海和平穩定極重要

▲日本首相岸田文雄在「日歐峰會」上強調台海和平穩定的重要性。（圖／路透）



文／中央社

日本首相岸田文雄今天與來訪的歐盟領袖舉行定期領袖峰會並發表聯合聲明，強調台灣海峽和平與穩定、兩岸問題的和平解決極為重要。去年5月的日歐定期領袖峰會也言及此事。

日本首相岸田文雄今天上午10時半（台灣時間9時半）起與來訪的歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行第28屆日本與歐盟定期領袖會談。會後發表聯合聲明及有關日歐數位夥伴關係的文件。

今天在峰會一開始，岸田指出，俄羅斯侵略烏克蘭的行為是在動搖國際秩序的根本，日本要與歐盟協調合作，對俄羅斯實施強力的制裁，並且加強支援烏克蘭，持續展現堅定的決心因應。

他還說，歐洲與印度太平洋的安全保障不可分割，世界不論是何處，都絕不容許以武力片面改變現狀，共享基本價值的日歐為實現自由開放的印太，將攜手合作。

米歇爾及范德賴恩都感謝日本在俄羅斯侵略烏克蘭一事上，對俄羅斯實施嚴厲的制裁，並與歐洲合作。做為共享基於基本價值與規則的國際秩序的夥伴，日歐將加強在貿易、氣候、數位、有關印太的合作。

有關國際及區域局勢，日歐都認為俄羅斯對烏克蘭的侵略，是動搖歐洲以及包含亞洲在內國際秩序根本的嚴重事態，再度確認了以七大工業國集團（G7）為首的國際社會要團結合作因應的重要性。

在這場日歐峰會上，雙方都針對東亞局勢進行意見交換，對於東海及南海有國家試圖以武力片面改變現狀、以急速且不透明的形式加強軍力以及在區域的軍事行動活絡化，同感強烈的憂慮。

日歐雙方都認為，台灣海峽的和平穩定、兩岸問題的和平解決極為重要，並且對於香港局勢、新疆維吾爾自治區的人權狀況同樣深感憂慮。雙方對於有國家試圖片面改變現狀、在經濟上實施威壓，都同意要堅決因應。

日歐雙方也就北韓局勢進行了意見交換。對於北韓包括頻頻發射彈道飛彈等開發核武、飛彈的情形，都深感憂慮。同時，對於涵蓋日本人遭北韓綁架的問題在內，日歐都同意將持續合作共同因應北韓。

日本產經新聞報導，日歐定期領袖峰會再度確認了雙方將合作以實現自由開放的印度太平洋。對於形同默認俄羅斯侵略烏克蘭的中國，歐洲所懷的威脅意識增高，日歐將在對中戰略上加強合作，期盼有助於預計本月下旬舉行的美日高峰會以及美、日、澳、印「四方安全對話」（Quad）高峰會。

報導說，岸田在這場日歐領袖峰會上指出日歐有必要合作，但首先明確言及「中國威脅」的是歐盟方面。米歇爾強調：「對於加強攻勢的中國，應密切注意，日歐有必要攜手合作。」

報導說，岸田昨天上午在首相官邸（行政中心）與來訪的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）舉行領袖會談時，公開給媒體採訪的會議開頭部分，並未直接點名中國；但馬林說：「俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭已對全球性的環境帶來極大的變化，中國可能正在思考如何動武。」

歐盟向來以經濟關係為主，重視中國的態度近來重新調整，這主要是因為歐盟認為中國在新疆維吾爾自治區侵害人權的強權態度是有問題的。

岸田很重視日本與歐洲之間的外交，前陣子連假訪問了英國、義大利。今後還會透過四方安全對話積極構築對抗中國的主軸。去年5月日歐定期領袖會議召開時，與會者都同意「台灣海峽和平穩定很重要」，後來去年6月七大工業國峰會的領袖聯合宣言首度載入「台灣海峽和平穩定很重要」。

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