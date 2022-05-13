　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日歐峰會聲明再強調：台海和平穩定極重要

▲▼2022年日歐峰會,歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）,歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）,岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄在「日歐峰會」上強調台海和平穩定的重要性。（圖／路透）

文／中央社

日本首相岸田文雄今天與來訪的歐盟領袖舉行定期領袖峰會並發表聯合聲明，強調台灣海峽和平與穩定、兩岸問題的和平解決極為重要。去年5月的日歐定期領袖峰會也言及此事。

日本首相岸田文雄今天上午10時半（台灣時間9時半）起與來訪的歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行第28屆日本與歐盟定期領袖會談。會後發表聯合聲明及有關日歐數位夥伴關係的文件。

今天在峰會一開始，岸田指出，俄羅斯侵略烏克蘭的行為是在動搖國際秩序的根本，日本要與歐盟協調合作，對俄羅斯實施強力的制裁，並且加強支援烏克蘭，持續展現堅定的決心因應。

他還說，歐洲與印度太平洋的安全保障不可分割，世界不論是何處，都絕不容許以武力片面改變現狀，共享基本價值的日歐為實現自由開放的印太，將攜手合作。

米歇爾及范德賴恩都感謝日本在俄羅斯侵略烏克蘭一事上，對俄羅斯實施嚴厲的制裁，並與歐洲合作。做為共享基於基本價值與規則的國際秩序的夥伴，日歐將加強在貿易、氣候、數位、有關印太的合作。

有關國際及區域局勢，日歐都認為俄羅斯對烏克蘭的侵略，是動搖歐洲以及包含亞洲在內國際秩序根本的嚴重事態，再度確認了以七大工業國集團（G7）為首的國際社會要團結合作因應的重要性。

在這場日歐峰會上，雙方都針對東亞局勢進行意見交換，對於東海及南海有國家試圖以武力片面改變現狀、以急速且不透明的形式加強軍力以及在區域的軍事行動活絡化，同感強烈的憂慮。

日歐雙方都認為，台灣海峽的和平穩定、兩岸問題的和平解決極為重要，並且對於香港局勢、新疆維吾爾自治區的人權狀況同樣深感憂慮。雙方對於有國家試圖片面改變現狀、在經濟上實施威壓，都同意要堅決因應。

日歐雙方也就北韓局勢進行了意見交換。對於北韓包括頻頻發射彈道飛彈等開發核武、飛彈的情形，都深感憂慮。同時，對於涵蓋日本人遭北韓綁架的問題在內，日歐都同意將持續合作共同因應北韓。

日本產經新聞報導，日歐定期領袖峰會再度確認了雙方將合作以實現自由開放的印度太平洋。對於形同默認俄羅斯侵略烏克蘭的中國，歐洲所懷的威脅意識增高，日歐將在對中戰略上加強合作，期盼有助於預計本月下旬舉行的美日高峰會以及美、日、澳、印「四方安全對話」（Quad）高峰會。

報導說，岸田在這場日歐領袖峰會上指出日歐有必要合作，但首先明確言及「中國威脅」的是歐盟方面。米歇爾強調：「對於加強攻勢的中國，應密切注意，日歐有必要攜手合作。」

報導說，岸田昨天上午在首相官邸（行政中心）與來訪的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）舉行領袖會談時，公開給媒體採訪的會議開頭部分，並未直接點名中國；但馬林說：「俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭已對全球性的環境帶來極大的變化，中國可能正在思考如何動武。」

歐盟向來以經濟關係為主，重視中國的態度近來重新調整，這主要是因為歐盟認為中國在新疆維吾爾自治區侵害人權的強權態度是有問題的。

岸田很重視日本與歐洲之間的外交，前陣子連假訪問了英國、義大利。今後還會透過四方安全對話積極構築對抗中國的主軸。去年5月日歐定期領袖會議召開時，與會者都同意「台灣海峽和平穩定很重要」，後來去年6月七大工業國峰會的領袖聯合宣言首度載入「台灣海峽和平穩定很重要」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日歐峰會聲明再強調：台海和平穩定極重要

印度夯華語　學校與台灣互動多

「高雄鹽埕國小」物資烏克蘭前線收到了　阿兵哥合照「台灣同在」

WHO：歐洲新冠肺炎死亡人數突破200萬

全國送大麻！泰衛生部長宣布「免費發100萬株」：就像種家庭作物

俄外交部：芬蘭和瑞典若加入北約　必動手消除可能威脅

百萬美國人染疫死亡　超過舊金山或西雅圖人口

「亞速鋼鐵廠」男女兵共結連理　3天後夫戰死沙場

台灣第一人！　女登山家曾格爾尼泊爾境內「8000公尺高峰」全登頂

美新冠死亡數破百萬　拜登發聲明紀念「悲劇性里程碑」

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

尹汝貞「奧斯卡是資本主義的極致」吐名言　曾自掏腰包買紅毯禮服：沒品牌贊助我

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

日歐峰會聲明再強調：台海和平穩定極重要

印度夯華語　學校與台灣互動多

「高雄鹽埕國小」物資烏克蘭前線收到了　阿兵哥合照「台灣同在」

WHO：歐洲新冠肺炎死亡人數突破200萬

全國送大麻！泰衛生部長宣布「免費發100萬株」：就像種家庭作物

俄外交部：芬蘭和瑞典若加入北約　必動手消除可能威脅

百萬美國人染疫死亡　超過舊金山或西雅圖人口

「亞速鋼鐵廠」男女兵共結連理　3天後夫戰死沙場

台灣第一人！　女登山家曾格爾尼泊爾境內「8000公尺高峰」全登頂

美新冠死亡數破百萬　拜登發聲明紀念「悲劇性里程碑」

龜狗露半腿肚皮舞畫面流出…16秒58晃超震撼　本尊傻眼：不是我

每天都想離職！護理師含淚「CDC唯一解」：犧牲前線的你我

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

《路人超能100》第三季宣傳片登場　10月神作預計畫下完結

日歐峰會聲明再強調：台海和平穩定極重要

徵才平台驚見「外送員職缺」月薪8萬　12項條件曝光…網揭真相

T1季後賽開打倒數　聯盟徵求最佳「攝」手

洗車擺攤糾紛　男被澆汽油「全身燒焦」死前：我被綁著活活燒

柯瑞放話「打爆」灰熊遭狠打臉　勇士狂輸！格林嗨揮毛巾惹議

全家染疫「2孩高燒又咳又吐」送急診！他點名3人怒批：這才是現況

久違重逢怕生哥躲角落　貓妹興奮攻擊秒被壓制

國際熱門新聞

全國送大麻！泰衛生部長宣布免費發100萬株

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

「高雄鹽埕國小」物資烏克蘭前線收到了

英國僅10%人從未染疫　專家：天生有抗新冠基因

WHO：歐洲新冠死亡人數突破200萬

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

俄：芬蘭和瑞典若加入北約，必動手

台灣登山家曾格爾尼泊爾8000公尺高峰全登頂

美新冠死亡數破百萬　拜登發聲明悼紀

金正恩也怕了！戴口罩畫面首度曝光

機師出事了　乘客接手開飛機成功降落

印度夯華語　學校與台互動多

亞速鋼鐵廠男女兵共結連理　3天後夫戰死沙場

6-11歲童打莫德納　免疫反應顯著

更多熱門

相關新聞

金正恩也怕了！戴口罩畫面首度曝光

金正恩也怕了！戴口罩畫面首度曝光

北韓維持2年3個月的零確診紀錄破功，Omicron亞型變異株BA.2入侵平壤，過去堅持「無罩」的領導人金正恩如今也不敵疫情威脅，首度戴口罩公開露面。事實上，北韓近期舉辦一連串大型閱兵等儀式，典禮上皆無任何人戴口罩，一旦其中有人染疫，恐怕爆發大量確診。

日本口罩解禁　前提是戶外保持2公尺距離

日本口罩解禁　前提是戶外保持2公尺距離

他路上遭隨機痛毆爆血亡　54人路過不救

他路上遭隨機痛毆爆血亡　54人路過不救

BA.2入侵平壤　北韓承認2年零確診破功

BA.2入侵平壤　北韓承認2年零確診破功

日本2022年版防衛白皮書草案　新增俄侵烏專章

日本2022年版防衛白皮書草案　新增俄侵烏專章

關鍵字：

日歐峰會台海日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

一群人推爆「疫苗1組合」最強

女採訪「老鼠屋」遭毆！節目組報警

女星舌頭破半年「傷口長白斑」！

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」

用餐人數下滑！飯店Buffet縮減餐期

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

蔡阿嘎育2兒喊停！驚吐「已經結紮了」

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

快訊／汽車卡死機車道　福和橋塞爆

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面