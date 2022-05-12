他遭中國男「隨機痛毆」爆血亡　17分鐘54人路過不救！冷血畫面曝

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾驚傳恐怖殺人事件，一名40多歲中國籍男子在路上隨機攻擊老人，一名60多歲男子遭一陣痛毆後大量出血，接下來整整17分鐘有50多名路人經過，卻沒有任何人伸出援手，錯失黃金救援時間，不幸身亡，監視器畫面令許多網友大罵路人太冷血。

綜合《韓國日報》、《國民日報》報導，這起事件發生於首爾九老區一棟公寓前的街道上，這名中國籍男子11日清晨走在路上，突然靠近一名從對面走來的60多歲男子，接著就是一陣拳打腳踢，導致對方倒在地上，搶走他口袋裡的物品後再以路邊的磚頭瘋狂毆打他的臉部，過程僅短短1分鐘。警消獲報趕到時，受害者已經死亡。

這起案件震驚社會，監視器畫面揭開的真相卻更令人驚訝。雖然事情發生在清晨，但死者受害的位置就在公寓入口處的公園旁，從他倒地到警消趕到的17分鐘內，光是監視器拍到的路過行人就有54人，卻沒有任何人出手幫助滿臉是血的死者，儘管有人路過時緊盯著他看，卻沒有打電話報案。

九老警察署隨後在當天上午以現行犯逮捕這名中國籍男子，以殺人、暴力罪嫌偵辦，且他逃離犯案現場後，還對附近一名80多歲拾荒老人施暴。由於他體內驗出安非他命成分，警方目前推測，他可能是在出現幻覺的狀況下犯案。

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