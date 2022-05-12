《奇異博士2》一週票房破5億美金　迪士尼CEO ：沒中國也能成功

▲《奇異博士2：失控多重宇宙》倫敦宣傳。（圖／迪士尼提供）

記者任以芳／綜合報導

大陸疫情嚴峻，官方「動態清零」政策衝擊娛樂產業發展。迪士尼首席CEO鮑伯·查佩克（Bob Chapek）在本周的財報會議上，他對股東直言，「當前中國情況複雜，但即使沒有這個市場，對公司的前景也抱有信心」。

綜合陸媒引述外媒報導指出，查佩克說，迪士尼的電影無所不在，但是錯過一個市場就是中國大陸。那裡的局勢非常不穩定和非常複雜，能從商業或政治角度猜到這一點。

他指出，正在上映的《奇異博士2：瘋狂的多元宇宙》在沒有中國大陸的情況下，短短一週之內，全球票房突破5億美元，恰好說明有沒有中國業務對公司影響不大。

▲迪士尼首席CEO鮑伯·查佩克（Bob Chapek）。（圖／翻攝百度 ）

查佩克進一步說，「我們的品牌和系列作品在這片市場上保持著長久的成功和強大的粉絲基礎，我們會繼續安排新片送審。」不過值得注意的是，我認為，當我們的電影在中國遇到困難時，奇異博士（在全球多地）取得了很好的成績。

他說，「鑒於中國相對世界其他地方偏低的票房分成，我們非常有信心，即使沒有中國，若我們的電影在那上映依然存有困難，它也不妨礙我們的成功」。但也並非所有迪士尼電影都被拒之門外，像《尼羅河謀殺案》、《魔法滿屋》也獲得發行計劃。

最後，查佩克補充說明，「電影的成功很少是依靠某個單一的市場來實現的。」