快訊／今增17死！2人在家昏迷「死後確診」、1人染疫「返家後死亡」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行情指揮中心今（12）日公布新增79例中重症，包括中症61人、重症18人；重症中有17人死亡，當中3人屬於比較緊急狀況，2人在家昏迷、死亡，死後確診，1人因外傷急診就醫確診，返家後4天病逝家中。

指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例47萬8870 人，當中有47萬7897人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積973例，重症中有115死。

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指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、15例具慢性病史、6例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至5月9日，死亡日期介於5月5日至5月10日。

死亡個案中有3例在家中出現緊急狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，有一名70多歲女性，在家中昏迷送醫急救無效死亡，到醫院後採檢陽性當時屬於急救狀況，後續急救無效過世，發病當天即死亡。另一名70多歲女性在家暈倒，送醫那時生命徵象不穩，急救無效，醫院裡面採檢確診，這兩位是先前不知道自己有感染確診的。

另外有一位先前有因為跌倒外傷去醫院急診治療，那邊順便採檢出來結果陽性，返回家裡進行隔離，在家裡隔離4天病逝家中，因為行政相驗結果看起來除了新冠肺炎沒有其他疾病。

▲▼指揮中心5/12公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）