快篩陽=確診「唾液快篩也適用」　莊人祥曝條件：通過國內EUA

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天（5/12）起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象可以快篩陽性經醫事人員判定確診，不用經過PCR，總計有32萬人符合條件。今天起國內也開始販售唾液快篩，民眾好奇是否唾篩也可以作為確診判斷，指揮中心發言人莊人祥說明，只要該快篩經過食品藥物管理署EUA通過，並經過醫師確認就可以，只有國外帶回的非EUA快篩才無法作為判定使用。





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▲快篩陽線上看診前準備事項。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件，並自5月12日起實施。

陳時中日前重申，這裡對象並非全部的人快篩陽經醫師確定就確診，而是三種對象：「居家隔離」及「自主防疫」或「居家檢疫」因為染疫可能性相對高，才予以適用，不是所有人都適用。

陳時中也說明通訊診療配合事項，包含篩檢陽性之後，檢測卡匣（片）寫上姓名與日期。並與健保卡一起拍照，視訊診療時照片上傳，同時要再出示該檢測卡匣。

根據指揮中心統計，截至9日為止，管理中居家隔離者共計7萬0709名、自主防疫者23萬2351名，管理中居家檢疫者1萬7342名，三類身份者合計有32萬人。

▲快篩陽性=確診通報流程。（圖／指揮中心提供）

▲快篩陽即確診！指揮中心調整新冠肺炎病例定義，重申3類人才適用（圖／指揮中心提供）