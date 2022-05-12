文化部首推「國家語言整體發展方案」　政院：為文化傳承提供基礎

▲行政院發言人羅秉成12日主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者張鈞量／台北報導

文化部12日在行政院會中報告「推動國家語言整體發展方案」，行政院發言人羅秉成會後指出，希望藉此建置友善的環境，進而理解不同的族群，並認同在地的文化，語言的復振才有希望、文化的傳承才有基礎。

文化部表示，台灣是擁有多元語言文化的國家，多樣紛呈的語言在這座島嶼上多元並存，然而目前除台灣華語外，台灣台語、台灣原住民族語、台灣客語、馬祖語及台灣手語等均面臨不同程度危機，發生嚴重的世代斷層。

為解決此問題，文化部與原民會、客委會、教育部等部會，共同提出「國家語言整體發展方案」，台灣原住民族語、台灣客語將由原民會、客委會依權責持續加強辦理，並與教育部分工推動。

對此，羅秉成轉述，要用新思維建置友善環境，吸引更多年輕人，對本土語言產生興趣進而使用，也要培育好的師資、做好語言教學，要讓學生、家庭、社區到一般民眾，能有更多接觸、學習、使用自己母語的機會，進而理解不同的族群，並認同在地的文化，語言的復振才有希望、文化的傳承才有基礎。

文化部解釋，整體發展方案內容朝「靜態」、「動態」兩大方向，規劃「加強語料保存」、「標準化書寫系統」、「強化教學資源」、「辦理語言認證」、「營造友善環境」、「擴增推廣活動數量及規模」、「輔助資源」等七大執行策略，將整合資源及系統性的從家庭、社會及學校等不同領域共同推動，以提升政策加乘效益。

文化部強調，在語料保存方面，將以錄影錄音方式訪談耆老及專業人士，並加強台灣台語、馬祖語及台灣手語語料的蒐集與保存，完備各語語料庫，以作為未來推動數位科技應用的基礎；過去持續辦理的各國家語言認證，未來也將優化認證題庫及實施線上施測，並加強推廣鼓勵全民參加認證，以增加師資培育的來源。

除此之外，文化部也表示，會擴大辦理全國性本土語言及藝文競賽、營隊、獎勵及培育母語家庭與社區等活動，邀請全民及社區共同參與；而為提升年輕人使用興趣，將擴展影視音傳播節目的類型及質量，並將與民間合作發展有聲書、動漫、遊戲等多元跨領域應用內容；同時，將加強推動本土語言師資培育、教學、推動沉浸式幼兒園、完備各語直播共學平台等。

文化部指出，「國家語言整體發展方案」未來將透過提升國人的語言意識、擴增多元學習方式與管道、落實於生活中使用母語、培養專業人才等，以提升各語言的使用活力，促進語言的復振與發展。

文化部表示，目前行政院已成立「推動國家語言會報」，由行政院蘇貞昌召集，文化部作為幕僚機關與原民會、客委會、教育部等各部會，以及國家語言推動的相關團體共同合作推動「國家語言整體發展方案」，積極發揮國家語言研究、保存、推廣、發展及資源整合等功能，期許與各部會分工合作辦理，落實各國家語言的生活化使用、保存與傳承，以促進各國家語言永續發展。