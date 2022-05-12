LIVE／估今日破6萬！進入廣泛社區流行　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。今起居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象快篩陽性可經醫事人員判定確診，不用經過PCR，總計有32萬人符合條件。另外，昨日本土達到5.7萬例，預估今日將破6萬例。

上週衛福部向行政院報告時曾經估5月11日單日確診數字達到54124至102743例，而當天實際新增57188例確診個案。衛福部今日報告再指出，近一週新增302,754例，較前一週明顯上升，「國內進入廣泛社區流行」，病數持續快速增加。昨日本土確診達到5.7萬例，預估今日本土將飆破6萬。

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指揮中心修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件，並自5月12日起實施。

陳時中日前重申，這裡對象並非全部的人快篩陽就等於確診，而是三種對象：「居家隔離」及「自主防疫」或「居家檢疫」因為染疫可能性相對高，才予以適用，不是所有人都適用。

陳時中也說明通訊診療配合事項，包含篩檢陽性之後，檢測卡匣（片）寫上姓名與日期。並與健保卡一起拍照，視訊診療時照片上傳，視訊診療時再出示該檢測卡匣。

根據指揮中心統計，截至9日為止，管理中居家隔離者共計7萬0709名、自主防疫者23萬2351名，管理中居家檢疫者1萬7342名，三類身份者合計有32萬人。