被酸「女版許效舜」！AV女神孟若羽進化　復出直播3萬人收看

▲圤智雨貼出孟若羽的照片，代表三種不同時期的她。（圖／翻攝自戲引子 圤智雨粉專）

記者陳雕文／綜合報導

台灣AV女優孟若羽擁有F級傲人身材，傳出與鄧佳華合作拍片而爆紅。但近期因為腎臟發炎住院，決定暫別AV好好休養，後來曾接受媒體訪問，但其臉部肥肉增多，被截圖放到臉書上，遭網友狠酸「像女版許效舜」令她很挫折，因此她想方設法減肥瘦身，11日晚上開直播跟粉絲互動，亮眼外型吸引3萬人收看。

▲孟若羽瘦身成功，穿簡單T恤開播，即吸引3萬人觀看。（圖／愛旺直播提供）

網紅推手兼AV導演的圤智雨曾表示，台灣曝光量最高女優就是孟若羽！也因為如此，其一舉一動甚至是身材變化都會是網友討論的焦點，如果身材走樣，勢必會被酸、攻擊；先前孟若羽就以身體健康狀況為由，選擇暫離AV圈並到直播界發展，11日晚間8點多，她以成功瘦下來的全新外型開播。

言談中可見她重拾信心，儘管穿著保守沒有露出「F級事業線」，仍成功吸引3萬人收看，還有網友留言說，「現在好多了」表達對孟若羽的肯定。

▼曾上媒體訪談的鏡頭被截圖，網友酸像「女版許效舜」，孟若羽積極減肥，再次變回女神。（組圖／圖左：翻攝自戲引子 圤智雨粉專、圖右：愛旺直播提供）