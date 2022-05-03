野生動物園遊園車側翻致2死　乘客跌6公尺深溝...家長抱小孩衝救護車

記者魏有德／綜合報導

甘肅蘭州野生動物園昨（2）日傍晚發生一起重大意外事故，一輛坐滿大人及小孩的遊園車失控翻覆，車上部分乘客跌落到約5至6公尺深的排洪溝裡，導致16人輕重傷，其中，有2人經送醫搶救後身亡，另有4人傷勢較輕已出院。事故發生後，園方於深夜緊急宣布關園檢查，有關部門也介入調查是否有人為疏失。

▲甘肅蘭州野生動物園發生翻車意外致2名遊客身亡。（圖／翻攝微博，下同）

《每日經濟新聞》報導，蘭州野生動物園發布公告稱， 5月3日起，蘭州野生動物園將全面組織對園區安全工作進行隱患大排查，網約購票暫時停止，具體開啓時間請關注官方微信公眾平台。同時，園區為遊客開通票務綠色通道，已購票遊客可從蘭州野生動物園官方微信服務號、訂閱號、小程序以及抖音、美團、大眾點評等平台申請退票或延期遊覽。

事故發生時遊客拍下的影片顯示，一輛綠色的遊園車側翻卡在路邊，一旁便是深度達6公尺的防洪溝，車上的部分遊客跌坐在溝內，熱心的民眾和工作人員紛紛衝下去救人，還有不少驚慌失措的遊客嚇得掩面哭泣，還有家長抱著小孩衝往救護車，情況相當危急。

由於適逢大陸連假期間，蘭州野生動物園聚集相當多的遊客，甚至還要在周邊進行交通管制，派人專門疏導車輛進出。有目擊者表示，事發時正值離園高峰期，大多數觀光車（遊園車）都坐滿了乘客，才會讓這場意外變得如此嚴重。