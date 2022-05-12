小兄妹打完莫德納頭痛想吐　台中今9童請疫苗假未到校

▲今天大肚國小共有214名學童報名施打疫苗。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市昨（11）日首日開打兒童疫苗莫德納，共27人接種。教育局統計，今天這27人中有9人向校方請疫苗假，其中中科國小一對兄妹，因出現頭痛、想吐等症狀，請假在家休息。另外，今天大肚國小共有214名學童報名施打疫苗，有些學生情緒緊張不安，市長盧秀燕也到現場視察幫孩子們加油打氣。

台中市教育局統計，昨日東勢中科國小、石角國小、太平東汴國小3所學校共有27名學生接種疫苗，今天有9人請疫苗假，中科國小一對兄妹因出現頭痛、想吐等症狀，請假在家休息，其餘7位單純想請假在家休息。

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▲市長盧秀燕也到大肚國小視察，鼓勵、安撫學童。（圖／記者游瓊華翻攝）



今天衛生單位前往大肚國小幫214學童接種疫苗，市長盧秀燕也到場給予孩童安慰並打氣加油，她為孩子們勇敢接種疫苗感到驕傲，也感謝老師、志工和醫護人員的協助，現場秩序良好。

▲校方布置繽紛氣球，舒緩學童不安情緒。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕也特別感謝學校將現場布置的溫馨歡樂，有五彩繽紛的氣球，還有老師穿上騎著恐龍的卡通人物，舒緩孩童施打疫苗的緊張情緒，學校家長會也貼心為孩童提供電解質飲料。

盧秀燕還叮嚀同學們，COVID-19疫苗施打完畢後可能出現打針部位疼痛、紅腫、疲勞、頭痛、發燒等副作用，孩童們打完疫苗，要多休息、多喝水、不要激烈運動。而消防局也派員和救護車輛待命，如果有不良反應可立即送醫，學校也會及時通知家長。此外，今日適逢國際護師節，盧秀燕也與現場學生一同祝福辛苦的護理師們，「護師節快樂！」

教育局副局長葉俊傑指出，衛生局已安排39組合約醫療院所，自昨日起至6月2日到校為國小學生接種第一劑莫德納疫苗，今日除了大肚國小，另有9所小學、1397位學生施打疫苗，包括賴厝、石城、仁愛、明正、鎮平、忠信、翁子、福陽及葳格小學西屯校區。