國民法官新制明年上路　監委客串被告證人體驗審理過程

▲監察委員王美玉、高涌誠等國民法官模擬體驗宣誓。（圖／監察院提供）



記者林銘翰／台北報導



監察院31日表示，明年即將施行我國司法史上首見的「國民法官」新制，為讓監察院同仁深入瞭解制度，並且熟悉審理及量刑等運作模式，監察院特別與司法院合作，規劃一系列的國民法官體驗及觀摩活動，監察委員葉大華更特別客串演出被告的證人，審理過程精彩逼真。

監察院晚間透過新聞稿說明，今天的國民法官體驗活動，是由監察院秘書長朱富美帶隊，包括司法院秘書長林輝煌、新北地院院長陳賢慧、法務部檢察司司長林錦村及新北地檢署檢察長徐錫祥也到場表達歡迎之意。

朱富美指出，自第六屆監察委員上任以來，監察院受理的陳情案件有將近四成（39.3%），以及審議通過的調查報告有超過二成（21.6%）均屬司法及獄政類的案件，顯示此類案件實為監察業務的重中之重，同仁應具備法律專業基本素養，對司法制度與流程也應有相當的認識。

朱富美也說，本次觀摩除了讓監察院同仁瞭解司法院推動的司法新制，也有助於監察、司法兩院交流，並促進彼此的互相理解。

▲新北地方法院院長陳賢慧、司法院秘書長林輝煌、監察委員王美玉、高涌誠、葉大華、監察院秘書長朱富美、法務部司長林錦村在新北地院國民法官大法庭合影。（圖／監察院提供）



監察院說明，今天的體驗活動是由監察院與司法院、新北地方法院共同規劃，透過下午4個半小時的實際操作，讓監察院同仁模擬擔任不同的角色，藉以體驗國民法官的選任、審理及評議等相關程序，舉辦地點則在新北地院今年3月1日剛落成的專用國民法庭。

監察院表示，活動除了由新北地院安排審判長、法官、檢察官、律師及證人等角色外，葉大華也特別客串演出被告的證人，並由監察院監察調查處調查專員黃介宏扮演辯方律師，審理過程精彩逼真。

此外，監察委員王美玉、高涌誠及其他4位監察院同仁，也被選任為國民法官，是有始以來陣容最堅強的模擬法庭。其他參加本次活動的同仁，則在司法院及新北地院精心安排下，在審理程序結束後，分組擔任影子評議員，同步操練國民法官的評議過程，擬真的情境讓參與者大感獲益良多。

監察院說明，司法院刑事廳廳長彭幸鳴、法官陳思帆、新北地院院長陳賢慧、新北地院庭長許必奇等人在體驗活動結束後，也跟監察委員及參與同仁進行座談，雙方就模擬過程中發現的各項議題熱烈討論及交換意見，對促進國民法官新制更臻圓滿完善，深具意義。

▼國民法官模擬法庭審理現場。（圖／監察院提供）

