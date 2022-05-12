　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

青山宮遶境莽男開槍釀1死1傷　他見義勇為追捕竟遭殺害

艋舺青山宮青山王祭典,宗教信仰,祭祀習俗,艋岬大拜拜,遶境,暗訪,八家將,陣頭。（圖／記者李毓康攝）

 ▲艋舺青山宮青山王祭典遶境，竟發生男子開槍事件。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市萬華區青山宮2018年11月間舉行遶境，男子陳竑諺陪同友人到場討債，陳男不顧現場人潮擁擠，竟對地擊發1槍，流彈傷及一旁的楊姓男子；路人魏姓男子見義勇為追捕陳男，也遭陳男開槍，送醫治療20天後不治。一二審均將陳男判刑10年，案經上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

判決指出，艋舺青山宮遶境活動2018年11月30日凌晨舉行，陳男與2名友人得知有債務糾紛的趙姓男子等人將到場觀看，於是陳男3人攜帶槍彈前往談判。當天凌晨2點多，談判破裂爆發衝突，陳男不顧現場人潮擁擠，竟拿出槍枝威嚇，並手腕向下、對地擊發一顆子彈。子彈隨即彈起，射入一旁觀看遶境的楊姓男子右膝蓋。

陳男開槍後逃逸，一旁魏姓男子等人群起圍捕，跑最快的魏男追趕陳男到廣州街巷子內，趕上陳男後，並試圖奪槍而發生拉扯。陳男明知手槍仍上膛，未免槍枝遭奪去，拉扯過程中竟對魏男右大腿開了一槍。子彈射入魏男大腿，魏男受有右股骨骨折、右股動脈及股靜脈撕裂傷等傷害，進而大量出血（子彈停留在右側臀部內），送醫治療20日後，仍因出血過多，併發肺炎、消化道出血及腹腔內出血，最後因低血容及敗血性休克併多重器官衰竭而死亡。

而陳男雖繼續逃逸，但遭眾人趕上，他將手槍丟到一旁鐵皮屋屋頂，而被眾人圍毆。警方到場後，因未發現陳男持槍，而先將他送醫。經過訊問後取出作案槍枝，而陳男竟趁員警不注意，聯絡友人開車前來接應，隨即逃往新北市板橋一帶。警方持續追捕，7日後將他逮捕歸案，檢方依照殺人等罪嫌，提起公訴。

一二審法院均認定陳男當時並無殺害魏男的故意，因此改以「傷害致死罪」判刑，最後一二審法院均將他判刑10年，另外也判刑6月（得易科罰金）。易科罰金部分二審定讞後，殺人罪部分再上訴第三審，最高法院12日駁回上訴，全案定讞。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
快訊／戴資穎苦戰3局不敵球后山口茜！
快訊／喀麥隆重大空難！　機上乘客全數喪命
金剛「一有脾氣就不溝通」小嫻累了！　他：頻率本不同
女星罹胃癌末期！憂「只剩3到6個月生命」揭病況：害怕到呼吸困
1張圖看出「台灣現在最大弱點」！　醫求：不要再拖了
重慶機場客機衝出跑道起火冒黑煙！　機上122人幸運逃生
快篩陽看得出Ct值！　醫曝「災難型搶救工具」是它
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

單月開300張紅單卻被調離　台中警PO網叫屈...分局狠打臉

樓上擺爛不理漏水　男忍12年拿電鑽鑿他天花板報仇...下場曝

超速挨罰1200！騎士辯有「速度恐懼症」提訴訟　法官不信吞敗

騙少女拍裸照就送iPhone！19歲噁男認「喜歡年紀小的」判4年

青山宮遶境莽男開槍釀1死1傷　他見義勇為追捕竟遭殺害

陳修將涉殺害小三僅認「傷害」事實　法官裁定再延押2個月

這運將很派！客嫌「跳表很快」付錢拒搭　慘被辣椒水噴成兔子眼

工程師捷運偷拍長腿妹裙底！從台北跟到新店...不知警察在後面

男騎機車自撞飛落枋寮溪邊堤坊　消防人員垂降陡坡緊急救人

恐怖畫面曝！休旅車失控連撞13車7　機車擠成一堆...2女學生重傷

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

25歲女警恍神...連撞路邊3車　「總價400萬元↑」薪水不夠賠

單月開300張紅單卻被調離　台中警PO網叫屈...分局狠打臉

樓上擺爛不理漏水　男忍12年拿電鑽鑿他天花板報仇...下場曝

超速挨罰1200！騎士辯有「速度恐懼症」提訴訟　法官不信吞敗

騙少女拍裸照就送iPhone！19歲噁男認「喜歡年紀小的」判4年

青山宮遶境莽男開槍釀1死1傷　他見義勇為追捕竟遭殺害

陳修將涉殺害小三僅認「傷害」事實　法官裁定再延押2個月

這運將很派！客嫌「跳表很快」付錢拒搭　慘被辣椒水噴成兔子眼

工程師捷運偷拍長腿妹裙底！從台北跟到新店...不知警察在後面

男騎機車自撞飛落枋寮溪邊堤坊　消防人員垂降陡坡緊急救人

恐怖畫面曝！休旅車失控連撞13車7　機車擠成一堆...2女學生重傷

唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

單月開300張紅單卻被調離　台中警PO網叫屈...分局狠打臉

富邦防疫保單爭議未落幕！業務員控訴逼簽切結書　保戶怨反悔續保

居家空間總是一團亂？5大收納技巧：直立式、收納盒一致都是重點

「唾液VS戳鼻」快篩誰更準？醫一圖解答：吐口水忽略2件事恐不準

今護師節！　蔡英文指政府有3政策感謝醫護付出

楊冪撞衫小賈辣妻輸了！「她美成街拍大片」超模身材洩逆天氣場　

傳統祭典重新演繹！「古城獻藝」轉型線上直播　首見女版八家將

媳婦確診公公秒回1句話　感動喊「好到想折壽換他長命百歲」

礁溪長榮鳳凰線上旅展開跑！住宿券3.7折、一日遊買5送1

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

即／新店14歲少年發燒墜10樓亡　PCR結果出爐

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

高雄嬤買早餐騎17公里！臉曬到紅燙：怎還沒到

女警自撞還有1輛也遭殃！女車主興奮了

不滿前女友結新歡！三重男埋伏開槍

高雄女騎士無視號誌直直衝　慘遭輕軌撞飛

公婆提告討豪宅　網紅媳婦敗訴理由曝

愛妻被酒駕男撞死　夫公開給法官的信惹淚

鬼父用陀螺淫虐　兒想變成賽亞人

小女警恍神撞賓士+特斯拉　薪水不夠賠

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

高雄熱褲妹臉書發問「呼麻心得」　下場慘

快訊／國道追撞！擺警示牌慘遭撞斷雙腿

更多熱門

相關新聞

立院併案審查《犯保法》修正草案

立院併案審查《犯保法》修正草案

立法院併案審查《犯罪被害人保護法》修正草案，並進行逐條審議，本次修法透過工作者服務經驗，以及專家學者意見，納入多項被害人專屬的權益保障項目，跨出尊重被害人重要的一步。

台藝大教師甄選糾紛　前校長謝顒丞逆轉無罪

台藝大教師甄選糾紛　前校長謝顒丞逆轉無罪

回郵索書《長照安養醫療法律手冊》

回郵索書《長照安養醫療法律手冊》

夫遭酒駕男撞死　護理師孕妻悲控：家破人亡

夫遭酒駕男撞死　護理師孕妻悲控：家破人亡

虐死1歲多女兒　狠母判刑11年半

虐死1歲多女兒　狠母判刑11年半

關鍵字：

法律人權青山宮殺人遶境槍殺最高法院三審流彈見義勇為

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

金剛直播淚崩認分手小嫻！　「變回朋友」曝原因

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

李秉穎：若醫療崩盤居隔3+4可延長

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面