青山宮遶境莽男開槍釀1死1傷　他見義勇為追捕竟遭殺害

▲艋舺青山宮青山王祭典遶境，竟發生男子開槍事件。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市萬華區青山宮2018年11月間舉行遶境，男子陳竑諺陪同友人到場討債，陳男不顧現場人潮擁擠，竟對地擊發1槍，流彈傷及一旁的楊姓男子；路人魏姓男子見義勇為追捕陳男，也遭陳男開槍，送醫治療20天後不治。一二審均將陳男判刑10年，案經上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

判決指出，艋舺青山宮遶境活動2018年11月30日凌晨舉行，陳男與2名友人得知有債務糾紛的趙姓男子等人將到場觀看，於是陳男3人攜帶槍彈前往談判。當天凌晨2點多，談判破裂爆發衝突，陳男不顧現場人潮擁擠，竟拿出槍枝威嚇，並手腕向下、對地擊發一顆子彈。子彈隨即彈起，射入一旁觀看遶境的楊姓男子右膝蓋。

陳男開槍後逃逸，一旁魏姓男子等人群起圍捕，跑最快的魏男追趕陳男到廣州街巷子內，趕上陳男後，並試圖奪槍而發生拉扯。陳男明知手槍仍上膛，未免槍枝遭奪去，拉扯過程中竟對魏男右大腿開了一槍。子彈射入魏男大腿，魏男受有右股骨骨折、右股動脈及股靜脈撕裂傷等傷害，進而大量出血（子彈停留在右側臀部內），送醫治療20日後，仍因出血過多，併發肺炎、消化道出血及腹腔內出血，最後因低血容及敗血性休克併多重器官衰竭而死亡。

而陳男雖繼續逃逸，但遭眾人趕上，他將手槍丟到一旁鐵皮屋屋頂，而被眾人圍毆。警方到場後，因未發現陳男持槍，而先將他送醫。經過訊問後取出作案槍枝，而陳男竟趁員警不注意，聯絡友人開車前來接應，隨即逃往新北市板橋一帶。警方持續追捕，7日後將他逮捕歸案，檢方依照殺人等罪嫌，提起公訴。

一二審法院均認定陳男當時並無殺害魏男的故意，因此改以「傷害致死罪」判刑，最後一二審法院均將他判刑10年，另外也判刑6月（得易科罰金）。易科罰金部分二審定讞後，殺人罪部分再上訴第三審，最高法院12日駁回上訴，全案定讞。