法庭大改造！「國民法官法庭」空間設計亮相　評議室宛如咖啡廳

▲「國民法官法庭」空間設計改造。（影／台灣設計研究院提供）

記者林育綾／綜合報導

司法改革的第一步的「國民法官」制度，即將於2023年元旦上路，而司法院委託「台灣設計研究院」協助，共同打造全新的國民法官法庭，以更舒適、無壓迫感的參與體驗為準則設計，打造出溫暖明亮的法庭場域，今（1）日新北、南投、高雄地院三間國民法官法庭正式啟用！

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▲▼「國民法官法庭」改造亮相！視覺與空間配置的巧思，打造沒有壓迫感的法庭空間。（圖／台灣設計研究院提供）

司法院長許宗力表示，「國民法官法庭」是國民參與審判制度具體實踐的重要一環，這次國民法官法庭不只是單純設計法庭，而是致力於打造「人民參與」的司法殿堂。為迎接國民法官的加入，空間設計打破法院的傳統刻板印象，納入多元、包容、透明對話的語意，並兼顧多方使用者的需求，打造出能讓國人更安心參與審判的新型態國民法官法庭。

▲南投地院改造前。（圖／台灣設計研究院提供）

▲南投地院改造後。（圖／台灣設計研究院提供）

「國民法官法庭」以白色、木質調為基底，象徵公開透明、溫暖且富有人性，空間設計上使用大面積的淺木材，傳達出「十年樹木 百年樹人」象徵，同時法檯背牆選用台灣特有「和平白大理石」。

▲高雄地院改造前。（圖／台灣設計研究院提供）

▲高雄地院改造後，和平白大理石主背牆與法官入口融為一體。（圖／台灣設計研究院提供）

而微弧型的天花線板，從旁聽席延伸至主背牆，讓視線通向法檯，並聚焦於司法天平上；法庭上也配備「無障礙設施」，希望能使每一位參與審判的國民感到友善，實現國民法官制度多元、同理及包容的精神。

▲弧形法檯橫越整個審判活動區，形成良好的互動視野，讓參審者平等的參與審判。（圖／台灣設計研究院提供）

法庭中使用者多元，因應法檯座位需要容納9～13位法官與國民法官，規劃創新的「圓弧形雙層主法檯設計」，讓國民法官的視線沒有死角，坐在中間的審判長，也能夠隨時關照國民法官需求，讓審判的過程中更易於溝通。

▲▼圓弧的法檯設計，讓國民法官及備位國民法官沒有視線死角，審判的過程更易溝通。（圖／台灣設計研究院提供）

▲國民法官法庭雙層木作法檯，層次分明，為新型態的國民法庭。（圖／台灣設計研究院提供）

檢、辯席位的扇型配置，也使所有參與者都能夠聚焦於法庭上攻防，更有助於實踐證據裁判、公平審判的核心理念。除了法庭場域，用於討論案件的「多功能評議室」也進行改造，運用輕盈的色彩與軟性的材質，提供國民法官咖啡廳般的休息空間，減少流程進行中的不安感。

▲設計考量視線角度，讓參審者的視角能輕鬆掌握整個法庭。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼除了是開庭時旁聽席，也作為國民法官的選任會場，提供書寫功能的座位。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼國民法官休息室，強調提供獨立休息空間的設計。（圖／台灣設計研究院提供）

▲減少視覺干擾的國民法官評議室，以舒適色調緩解長時間討論的疲勞。（圖／台灣設計研究院提供）

台灣設計研究院表示，這次設計導入國民法官法庭的設計行動，讓嚴肅的司法領域有不同的樣貌，從民眾的角度出發，打造兼具美感與實用的新型國民法官法庭，希望讓每位參與的國民法官都能夠在這個地方，自在且自信的為正義發聲，落實司法參與的意義。未來也將由桃園、新竹、苗栗、彰化、橋頭、基隆、宜蘭等7所法院，繼續接棒完成國民法官法庭的改造挑戰。