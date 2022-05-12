　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

犯保關注立院併案審查《犯保法》修正草案

▲▼立法院併案審查犯保法修正草案推進修法。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

▲立法院併案審查《犯罪被害人保護法》修正草案。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

立法院司法及法制委員會於4月25日併案審查《犯罪被害人保護法》修正草案，並於4月27日開始進行逐條審議，犯罪被害人保護協會持續關注修法進度，積極籌備相關配套措施，以期在修法期間維持保護業務順暢運作，並兼顧修法過程中的因應作為。

法務部於民國108年啟動《犯罪被害人保護法》研修，核心精神在於接軌國際趨勢，修法的重點包含：

一、以被害人權益保障為核心：以尊嚴、人權與同理明定被害人權益，內容包括：保護服務、經濟支持、訴訟協助、知情與隱私保障等。

二、單筆定額補償金：補償金單筆定額給付、簡化審議程序、書面審查原則及延長申請時效，採從優、從速、從簡方式辦理。

三、精進保護機構：董事會成員多元組成、聘用具專業背景之高階及基層專任人員、業務資訊公開透明及建立申訴管道等，建構保護機構多元化、專業化及透明化。

在傳統法律制度下，對於被害人的保障缺乏系統化、制度化的設計，欠缺周全的照顧，本次修法透過工作者服務經驗，以及專家學者意見，納入多項被害人專屬的權益保障項目，跨出尊重被害人重要的一步，不再讓被害人成為被忽略、被邊緣的族群。（本文轉載自《犯罪被害人保護馨希望2022年5月電子報》

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
三重男不爽前女友結新歡　貼身狂轟5槍畫面曝
快訊／戴資穎苦戰3局不敵球后山口茜！
快訊／喀麥隆重大空難！　傳機上乘客全數喪命
金剛「一有脾氣就不溝通」小嫻累了！　他：頻率本不同
女星罹胃癌末期！憂「只剩3到6個月生命」揭病況：害怕到呼吸困
1張圖看出「台灣現在最大弱點」！　醫求：不要再拖了
重慶機場客機衝出跑道起火冒黑煙！　機上122人幸運逃生
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

李承翰父抑鬱離世　王婉諭提4點修法：我也曾是被害者家屬

汐止吳銘漢夫婦血案　蔡清祥持續探望遺孤20餘年

犯保關注立院併案審查《犯保法》修正草案

李永然帶你了解長照　回郵索取《長照安養醫療法律手冊》

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

25歲女警恍神...連撞路邊3車　「總價400萬元↑」薪水不夠賠

犯保關注立院併案審查《犯保法》修正草案

李永然帶你了解長照　回郵索取《長照安養醫療法律手冊》

中永和深夜突停電　夜貓子怒：這次哪隻小動物要背鍋？

最後一話的後續將登場！動畫黑馬《奇巧計程車》電影版8月全台首映

解密遼寧艦連8天超百次起降戰機　石宏：極限考驗完整作戰能力

快訊／藍委爆：唾液快篩「禁2歲以下使用」　衛福部竟拿掉警語

葉耀元／不對稱戰力重創俄軍　台嚇阻共軍應做這3事

近距離開槍畫面曝！不爽前女友結新歡　三重醋男貼身狂轟5槍

小兄妹打完莫德納頭痛想吐　台中今9童請疫苗假未到校

超跑男代操股票吸金5億落跑...百人排隊提告　70人完成報案

國民黨台南市議員第8選區初選民調公布　蔡宗豪、高凱旋2人出線

唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

法律熱門新聞

葉文凌／疫情下的運動傷害

立院併案審查《犯保法》修正草案

給說法／電動自行車納入列管

回郵索書《長照安養醫療法律手冊》

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

告訴6月期限　法界：過了就GG

李善植／網購商品不滿意都可退嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

李善植／和解書有法律效力嗎

林清汶／公職貪污依犯罪金額量刑

雷皓明／刑附民請求損害賠償

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

更多熱門

相關新聞

台藝大教師甄選糾紛　前校長謝顒丞逆轉無罪

台藝大教師甄選糾紛　前校長謝顒丞逆轉無罪

名模林志玲的國小好友、舞蹈家張婷婷2019年罹癌過世，扯出國立台灣藝術大學舞蹈系專任教師甄選糾紛。當時被指出竄改「擬聘建議表」的前校長謝顒丞，一審遭判刑1年6月，但上訴二審後，高等法院11日逆轉改判他無罪。可上訴。

回郵索書《長照安養醫療法律手冊》

回郵索書《長照安養醫療法律手冊》

虐死1歲多女兒　狠母判刑11年半

虐死1歲多女兒　狠母判刑11年半

中校A口罩賺8千元　二審判10年2月

中校A口罩賺8千元　二審判10年2月

男星認是更生人「還在假釋期」

男星認是更生人「還在假釋期」

關鍵字：

法律更生人犯保協會馨生人馨希望電子報犯保法

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

金剛直播淚崩認分手小嫻！　「變回朋友」曝原因

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面