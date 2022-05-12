犯保關注立院併案審查《犯保法》修正草案

▲立法院併案審查《犯罪被害人保護法》修正草案。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

立法院司法及法制委員會於4月25日併案審查《犯罪被害人保護法》修正草案，並於4月27日開始進行逐條審議，犯罪被害人保護協會持續關注修法進度，積極籌備相關配套措施，以期在修法期間維持保護業務順暢運作，並兼顧修法過程中的因應作為。

法務部於民國108年啟動《犯罪被害人保護法》研修，核心精神在於接軌國際趨勢，修法的重點包含：

一、以被害人權益保障為核心：以尊嚴、人權與同理明定被害人權益，內容包括：保護服務、經濟支持、訴訟協助、知情與隱私保障等。

二、單筆定額補償金：補償金單筆定額給付、簡化審議程序、書面審查原則及延長申請時效，採從優、從速、從簡方式辦理。

三、精進保護機構：董事會成員多元組成、聘用具專業背景之高階及基層專任人員、業務資訊公開透明及建立申訴管道等，建構保護機構多元化、專業化及透明化。

在傳統法律制度下，對於被害人的保障缺乏系統化、制度化的設計，欠缺周全的照顧，本次修法透過工作者服務經驗，以及專家學者意見，納入多項被害人專屬的權益保障項目，跨出尊重被害人重要的一步，不再讓被害人成為被忽略、被邊緣的族群。（本文轉載自《犯罪被害人保護馨希望2022年5月電子報》）