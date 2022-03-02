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南投地院打造國民法庭新空間　科技設備+專屬休息室迎國民法官

▲南投地方法院呈現國民法官法庭空間改造成果（下同）。（圖／南投地方法院提供）

▲南投地方法院呈現國民法官法庭空間改造成果（下同）。（圖／南投地方法院提供）

記者高堂堯／南投報導

國民法官制度將於112年元旦施行，新北、南投及高雄3地方法院共同於1日正式啟用「國民法官法庭」；南投地院院長黃俊明指出，該院國民法官法庭是以該院最大的法庭為基礎，並撥用部分辦公空間，依《國民法官法》重新規劃、打造，具「法官專用通道」、「指認室」、「觸控螢幕」等3大特色設施，歡迎並期待民眾參與司法判決。

司法院昨舉辦「國民法官法庭空間打造記者會」，由司法院許院長宗力、法務部蔡次長碧仲、全國律師聯合會理事長陳彥希主持，並與3地院同步連線；南投地院現場則有院長黃俊明、南投地檢署檢察長張云綺、南投律師公會理事長張右人、南投法扶會長林益輝、南投縣民政處副處長張瓊美出席，見證國民法官法庭的啟用。

▲南投地方法院呈現國民法官法庭空間改造成果。（圖／南投地方法院提供）

黃俊銘解說，南投國民法官法庭設計的「法官專用通道」，可供國民法官與職業法官於開庭時一同進入法庭，且國民法官亦得使用該通道出入休息室、評議室或盥洗室等各項專屬空間，確保國民法官於程序進行時不受干擾。

「指認室」則位在國民法官法庭右前方，讓須受隔離訊問的被害人或證人可透過單面鏡看到整個法庭程序的進行，國民法官則透過其席位上螢幕觀看指認受訊問者神情，保護其隱私、確保不受二次傷害。

▲南投地方法院呈現國民法官法庭空間改造成果。（圖／南投地方法院提供）

此外，國民法庭內設置4個98吋大型「觸控螢幕」，於審判過程裡任一螢幕的勾勒、畫記都可即時、同步呈現於4個螢幕上，讓國民法官與法庭內人員清楚觀看，以落實法庭公開、直接審理之精神；國民法官評議室亦設置觸控螢幕，除基本的書寫、畫記，更擁有將計票結果以電腦紀錄的新功能，盼能讓國民法官與職業法官共同評議時，操作上更便捷、實用。

▲南投地方法院呈現國民法官法庭空間改造成果。（圖／南投地方法院提供）

黃俊明說，南投地院更規劃專屬休息室，供國民法官於庭後使用，並以輕隔間的空間規劃確保每人都能充分休息，體現對其尊重之意；許宗力致詞時也表示，司法院不只單純設計法庭，更致力打造人民參與的司法殿堂，台灣設計研究院長張基義並提出空間改造三大價值，即「透明溝通、公平正義、多元包容」，期盼新法庭能彰顯以民為本的精神。

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