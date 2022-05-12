　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男主管早上傳「摳妳幾挖」！OL喊職場性騷擾　掀2派網戰翻：還好吧

▲桃園市羅姓男子去年9月邀學妹到家裡溫習功課，卻藉故「要與你發生兩性之間的行為」，遭控性騷擾罪嫌。（示意圖／視覺中國CFP）

▲女同事反應不舒服，但其他同事卻說是想太多。（示意圖／視覺中國CFP）

記者施怡妏／綜合報導

怎樣的程度可構成「職場性騷擾」？一名女網友表示，公司裡的男同事很喜歡用諧音字，說出一些帶有暗示性的話，像是「摳你幾挖」、「妳們喜歡看英具嗎」等等，雖然有部分女同事反應很不舒服，不過其他人多認為想太多，原PO因此好奇問「這樣算職場性騷擾嗎？」

原PO在PTT發文，公司裡的男同事喜歡用諧音字開玩笑，會在公司的群組裡發訊息寫下「摳你幾挖」或是「妳們喜歡看英具嗎」等等，有女同事反應不舒服，但是主管以及其他同事都認為女同事想太多、太敏感，只是不小心打錯字而已，然後繼續用這樣的諧音字開玩笑。原PO因此好奇，「這樣的舉動算不算職場性騷擾？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們認為「不舒服就算」，「當然是性騷擾啊」、「妳覺得不舒服就是了，建議提告，以正視聽」、「送性平會啊」、「遇過這種主管，明明就故意用諧音騷擾，噁爆」、「絕對是性騷擾，只截男主管的文字寄給公司性平主管和總經理，截全部對話會被找出來是妳」、「這些詞本身還好，但可以告訴他這種詞讓妳感到不舒服，如果他還繼續就可以算性騷擾了」。

不過，也有網友認為小題大作，「這幾個詞都跟性沒關係吧」、「摳你機挖不就日文音譯？我是覺得有點勉強啦」、「英劇也不行嗎」、「這種人最愛看對方反應，無視就好」、「感覺還好，應該是臉的問題」、「到底多敏感多玻璃心，這樣要怎麼跟人相處」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友指出，「感到不舒服就算是性騷擾」。（圖／翻攝自PTT）

根據《性別工作平等法》第12條所稱性騷擾，謂下列二款情形之一：一、受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。

二、雇主對受僱者或求職者為明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，作為勞務契約成立、存續、變更或分發、配置、報酬、考績、陞遷、降調、獎懲等之交換條件。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
快訊／戴資穎苦戰3局不敵球后山口茜！
快訊／喀麥隆重大空難！　機上乘客全數喪命
金剛「一有脾氣就不溝通」小嫻累了！　他：頻率本不同
女星罹胃癌末期！憂「只剩3到6個月生命」揭病況：害怕到呼吸困
1張圖看出「台灣現在最大弱點」！　醫求：不要再拖了
重慶機場客機衝出跑道起火冒黑煙！　機上122人幸運逃生
快篩陽看得出Ct值！　醫曝「災難型搶救工具」是它
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傳統祭典重新演繹！「古城獻藝」轉型線上直播　首見女版八家將

媳婦確診公公秒回1句話　感動喊「好到想折壽換他長命百歲」

確診孤兒！PCR陽性僅簡訊通知　新北男「隔離等7天」疾管署才建檔

開放海外自購快篩！「哪裡買、可轉賣嗎」6大QA一次看懂

天氣熱開冷氣卻怕染疫　教長：比照指考與國中會考試場原則

唾液快篩吐口水就好？3動作做錯恐不準　正確步驟一次看

1張圖看出「台灣現在最大弱點」！醫求：不要再拖了

「九宮格之亂」被罵翻遭批甩鍋　教長：已給予各縣市與學校彈性

找NanaQ合體拍片！全場讚愛莉莎莎「這1點」跪了：真的是鬼

他曬1小時太陽排隊買快篩　大嬸1舉動「解壓縮」引眾怒

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

25歲女警恍神...連撞路邊3車　「總價400萬元↑」薪水不夠賠

傳統祭典重新演繹！「古城獻藝」轉型線上直播　首見女版八家將

媳婦確診公公秒回1句話　感動喊「好到想折壽換他長命百歲」

確診孤兒！PCR陽性僅簡訊通知　新北男「隔離等7天」疾管署才建檔

開放海外自購快篩！「哪裡買、可轉賣嗎」6大QA一次看懂

天氣熱開冷氣卻怕染疫　教長：比照指考與國中會考試場原則

唾液快篩吐口水就好？3動作做錯恐不準　正確步驟一次看

1張圖看出「台灣現在最大弱點」！醫求：不要再拖了

「九宮格之亂」被罵翻遭批甩鍋　教長：已給予各縣市與學校彈性

找NanaQ合體拍片！全場讚愛莉莎莎「這1點」跪了：真的是鬼

他曬1小時太陽排隊買快篩　大嬸1舉動「解壓縮」引眾怒

唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

單月開300張紅單卻被調離　台中警PO網叫屈...分局狠打臉

富邦防疫保單爭議未落幕！業務員控訴逼簽切結書　保戶怨反悔續保

居家空間總是一團亂？5大收納技巧：直立式、收納盒一致都是重點

「唾液VS戳鼻」快篩誰更準？醫一圖解答：吐口水忽略2件事恐不準

今護師節！　蔡英文指政府有3政策感謝醫護付出

楊冪撞衫小賈辣妻輸了！「她美成街拍大片」超模身材洩逆天氣場　

傳統祭典重新演繹！「古城獻藝」轉型線上直播　首見女版八家將

媳婦確診公公秒回1句話　感動喊「好到想折壽換他長命百歲」

礁溪長榮鳳凰線上旅展開跑！住宿券3.7折、一日遊買5送1

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

李秉穎：若醫療崩盤居隔3+4可延長

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

4300元活海鮮遭調包！他吃冷凍花蟹氣炸

韓製唾液快篩「三大通路」都有賣！價格曝光

今起快篩陽＝確診！「3族群適用」該怎麼通報　8大QA一次看

致災性降雨！首波「梅雨季滯留鋒」明起炸4天

「最強奶媽」影片嗆連千毅：不要用這種方式去傷害女孩子

梅雨狂灌4天全台濕冷　周末雨最猛

中醫揭這6類人「更該服用清冠一號」　指揮中心回應

更多熱門

相關新聞

大戶賣600張台積電「慘賠9千萬」　網見細節全跪了

大戶賣600張台積電「慘賠9千萬」　網見細節全跪了

「護國神山」台積電曾在2021年1月時衝到688元創新高，吸引許多人投資，怎料最近股價卻不斷下跌，昨（10）日盤中甚至跌到505元，讓不少股民哀號，不過有網友發現，上市光電廠悅城（6405）昨日公告，以交易價格506元處分600張台積電股票，慘賠8980萬元，對此，網友們驚呼「超巨大韭菜」。

便當配菜霸主是誰？網一致公認蛋

便當配菜霸主是誰？網一致公認蛋

市區80坪老房不住！未婚妻「硬要20坪預售」　網點1關鍵勸逃

市區80坪老房不住！未婚妻「硬要20坪預售」　網點1關鍵勸逃

超商驚見超熱情「高齡店員」！內行曝驚人真相

超商驚見超熱情「高齡店員」！內行曝驚人真相

確診3天「冒1症狀」像被刀割　他痛到睡不著

確診3天「冒1症狀」像被刀割　他痛到睡不著

關鍵字：

職場性騷擾PTT工作性暗示諧音字

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

金剛直播淚崩認分手小嫻！　「變回朋友」曝原因

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

李秉穎：若醫療崩盤居隔3+4可延長

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面