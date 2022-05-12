Android 13、新手機手錶同步亮相！Google開發者大會重點一次看

▲Google即將推出「Android 13版本」。（圖／翻攝自Google開發者大會）

記者吳康瑋／綜合報導

Google I/O 開發者大會於今（12）日凌晨登場，大會從虛擬恢復為實體舉辦，不過活動僅開放Google旗下員工、合作夥伴到場參加，其餘全球用戶與開發者則要透過線上直播來了解Google最新產品及技術。執行長皮查伊（Sundar Pichai）指出，這次包括Android 13、Google 助理、數位錢包外，還有Google新手機Pixel 6a與智慧手錶Pixel Watch等硬體，都是用戶們關注的重點。

據IO大會提供資料顯示，Google正式推出多項新服務、新功能、及全新的硬體設備。其中包括「Google翻譯增加24種語言」、「Google地圖推出新的沉浸式實景功能」「數位錢包功能」等亮點，而「搜索功能」也增添新技術，未來用戶將可以直接搜尋「場景」加快搜尋速度。而新硬體則推出新手機「Pixel 6a」、智慧手錶「Pixel Watch」、智慧眼鏡 「Google Glass」等，讓眾多粉絲大呼過癮。

《ETtoday新聞雲》也替大家將這次「Google I/O 開發者大會」的眾多亮點整理出來，讓大家可以一次掌握：

▲Google推出Android 13。（圖／翻攝自Google開發者大會）

1.Android 13：

Google 推出全新的Android 13開發者預覽版本，而穩定版本估計將在6月後發表，全新功能包括「Phone at the Center」、「支援端到端的加密群組對話」，用戶將可以把手機做為使用的中心，連接各項周邊，並實際擴展自身的用戶使用經驗，讓手機能做到「超越設備本身」。

另外，地震預警功能（Early Earthquake Warnings）已在 25 個國家和地區推出，今年也會在全球更多高風險地區推出這項功能。此外，今年也會和合作夥伴共同在Wear OS 上推出緊急求救的功能，讓用戶可以透過手錶立即聯絡信任的親朋好友，或撥打緊急電話。

影音來源會跟著用戶一起移動轉換；譬如你在平板電腦上觀看電影時，如果有人來電，系統能夠自動將音訊從耳機切換至手機。

近期內還會推出跨裝置複製及貼上功能，讓用戶可以在手機上複製網址或圖片，然後在平板電腦貼上內容，協助輕鬆完成更多事務。

▲Google即將推出「數位錢包」。（圖／翻攝自Google開發者大會）

2.數位錢包：

Google 表示，數位錢包就是一個應用程式，舉例來說，本來在錢包或皮夾裡會隨身攜帶的實物物品，都可用數位的模式存在裡面，以前必須隨身攜帶的東西，現在已變成智慧型手機的某項功能。

Google 決定將「Google Pay 」功能進行重大改版，並在未來幾個月內更名為 「Google Wallet」，不僅一樣可依把信用卡儲存在手機內，並進行感應付款，Google也試圖將「疫苗證明、登機證、車票」等票券電子化加入系統內。

Google 錢包即將在包含台灣在內的 40 多個國家和地區正式登場。

▲Google地圖推出新的沉浸式實景功能。（圖／翻攝自Google開發者大會）

3.Google 助理、Google地圖實景功能：

Google將「Hey Google」加入「Look and Talk」的功能，讓用戶可以透過看著Nest Hub 智慧螢幕，Google 助理就會主動開口提問，讓該對話變得更自然；而Google也決定要將地圖功能升級，加入新的沉浸式實景功能。

假設你打算來趟倫敦之旅，想知道當地有哪些必訪景點和值得一嚐的美食。這時，只要搜尋一下，就能在虛擬實境中近距離俯瞰西敏寺大教堂的鄰近地區，還有像大笨鐘。

Google 地圖還會在圖像加疊實用的資訊，用戶可以拉動時間滑桿，查看該區域在不同時段或天氣下的樣貌，還能查看附近人潮擁擠的熱點。

要是想找地方吃午餐，滑到地面的那一層，就能探索附近的用餐地點，也可以查看實用資訊，像是即時交通的繁忙度和附近路況等，甚至可以在預約之前，快速看一下餐廳的內部實景感受氛圍。

沉浸式實景功能，幾乎可以在任何手機和裝置上運作，將率先將在洛杉磯、倫敦、紐約、舊金山和東京推出，今年稍晚也將陸續在更多城市推出。

▲Google即將推出「新手機 Pixel 6a」。（圖／翻攝自Google開發者大會）

4.Google新手機 Pixel 6a：

Google正式推出新機「Pixel 6a 」據資料顯示，該機售價定為449美元（新台幣13990元），團隊除採用6.1 吋的智慧螢幕及高達1200萬畫素的廣角及超廣角鏡頭，並搭載Titan M2晶片，大幅提升用戶使用的流暢度，且該機提供用戶5年的安全性更新。

Pixel 6a 有三種顏色，分別是粉炭白，石墨黑，灰綠色。

在開啟Pixel首次搭載的超級省電模式後，電池續航力可延長至最多72小時。

Pixel 6a 將在7月21日開放預購，7月28日上市。

▲Google即將推出「新手機 Pixel 7」。（圖／翻攝自Google開發者大會）

5.Google新手機Pixel 7：

Google旗艦新機Pixel 7、Pixel 7 Pro的設計圖片，也於開發者大會搶先亮相，在機身的設計上採橫條的相機模組，而該機預計在今年秋季推出，屆時將搭載下一代Tensor 晶片，並運行全新的Android 13系統。

▲Google即將推出「智慧手錶Pixel Watch」。（圖／翻攝自Google開發者大會）

6.智慧手錶Pixel Watch：

Google 將於今年秋季發表會上正式發佈智慧手錶 「Pixel Watch」，該機將將採用 WearOS 系統，外型採圓弧設計，可以客制化的錶帶，並且支援多項 Google 服務（包括：地圖導航及透過數位錢包功能）。

▲Google將推出「無線降噪耳機Pixel Buds Pro」。（圖／翻攝自Google開發者大會）

7.無線降噪耳機Pixel Buds Pro：

Google 即將推出首款無線降噪耳機 「Pixel Buds Pro」，該設備售價定於199 美元，除具備主動降噪功能，甚至會透過機器學習捕捉聲音，確保麥克風通話時的聲音品質。