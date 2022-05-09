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Google平價新機Pixel 6a傳即將發布　爆料：已在量產中

▲Pixel 6a預計將於5月對外發布。（圖／取自Phonearena）

▲Pixel 6a預計將於5月對外發布。（圖／取自Phonearena）

記者陳俐穎／綜合報導

Google將於5月11日舉辦Google I／O開發者大會，先前就有一些謠言指出，Google下一款平價手機 Pixel 6a 將於 5 月發布，現在也有最新爆料傳出，Pixel 6a 正在生產中，預計將在開發者大會中首次露面。

科技爆料客 Mukul Sharma表示，Pixel 6a 已經在一些亞洲國家開始生產。Google 可能會在開發者大會中發布這款手機，不過可能要到 7 月 28 日才會開始銷售。預計這款手機會在更多國家發售，前代的 Pixel 5a 僅在美國和日本販售。

Pixel 6a 有望重新使用 Pixel 6 的設計，預計會有水平鏡頭模組和居中的打孔切口，螢幕為 6.2 吋， 整體尺寸比 Pixel 6 更小。有機會保留其前身的 12.2MP 主鏡頭，但可能會配備 Pixel 6 的 12MP 超寬鏡頭以及 8MP 自拍鏡頭。

而在內部規格上，將運行與 Pixel 6 和 6 Pro 相同的 Tensor 晶片，根據先前洩漏的跑分數具，Google已經優化這款晶片以提高性能，預計會配備至少 6GB 的 RAM 和 128GB 的​​存儲空間。

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