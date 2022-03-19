流氓App剋星！Android 13有警告功能　提醒用戶留意高耗電應用程式

▲Google 推出了Android 13開發人員預覽版第二版。（圖／Google提供）

記者陳心怡／外電報導

電池續航力一直是現代手機用戶最關注的一點，無論手機中裝了多大的電池，有些應用程式依然會在短時間內大量消耗手機電量。最新版本的 Android系統 Android 13多了項新功能，就是能夠在應用程式後台電池使用量過大時，通知用戶。

Google宣布針對 Pixel 4 以上機型提供 Android 13 開發人員預覽版第二版，使開發者能率先針對新版本帶來的變化進行先期開發與體驗，此次的 Android 13 開發人員預覽版第二版也將帶來多項新功能，其中包括更新了一個功能，只要應用程式在24 小時內消耗了過多的電量，系統就會發通知提醒用戶。

谷歌指出，某一個應用程式的前台服務消耗大量電池時，警告不會顯示，只有在此後繼續在後台高耗電的情況下，才會顯示警告。發出首條警告通知之後，警告將不會再次顯示，直到至少24 小時之後。

此外，如果Android 13 系統檢測到一個App 在24 小時內至少在前台運行了20 個小時，將顯示以下通知：「App 在後台運行了很長時間」。點擊這個通知將打開前台服務 (FGS) 任務管理器，供用戶採取行動。這個通知在30 天內只對一個應用顯示一次。

近年來，Google一直在對安卓系統進行調整，這些都是為了確保用戶的手機能有更長久的續航力。