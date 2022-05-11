4300元活海鮮遭調包！他吃「冷凍花蟹」怒控和平島攤商：絕對抵制

▲有民眾到基隆和平島吃海鮮，疑似遭店家坑殺。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

許多民眾都會到基隆市和平島品嚐海鮮，不過一名網友近日在臉書社團抱怨，他和友人到當地一處海產店點了活花蟹、沙母、海沙蝦、海戰車等共計4300元的海產，並再花了1000元請隔壁餐廳代客料理，不料等到餐點陸續上桌後，他卻發現海鮮品質不如預期，並在吃到花蟹以後，更加確定餐點不新鮮，結果到代客料理餐廳一問，才知道餐廳老闆將螃蟹調包成冷凍花蟹，讓他瞬間氣炸。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，他上月8日和友人到和平島海鮮餐廳用餐，並發現了一間新的攤販，由於老闆娘非常熱情的招呼、介紹，也有代客料理的服務，於是他們就選擇了這間餐廳。原PO訊問過報價後，老闆娘表示，「花蟹大概880/斤（55/兩）然後沙母大概860/斤（53.8/兩）。」

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原PO指出，因為已經不是產季，價格有點貴，但合理的話都可以接受，他們也點了海沙蝦1.6斤、海戰車2尾、大花蟹1隻、沙母1隻。老闆秤重完後，表示一共4300元，不過原PO在一旁拍下價格後發現，老闆將花蟹的價格算為1350/斤（84.4/兩），然而原PO非常想吃新鮮的螃蟹，於是就沒多加計較，並還付了1000元請隔壁餐廳協助料理。

老闆娘協助將海鮮帶到隔壁餐廳時，原PO還特別交代一句，「不要給我偷換喔！」對方則回應，「不可能偷換啦，這家餐廳沒那麼大的花蟹。」不料等到海鮮陸續上桌後，他卻發現餐點品質不如預期，且海沙蝦的殼有一半是剝到一半就爛掉，懷疑根本不新鮮，而吃到沙母跟大花蟹時，發現花蟹的肉質很粉，和他到北海岸吃螃蟹的口感完全不一樣，讓他更加確信海產品質有問題。

原PO實際到代客料理的餐廳找店員詢問後，對方表示他們拿到的海產是冷凍的，頓時讓他氣炸，馬上去找老闆娘理論。對此，老闆娘不斷堅稱料理的花蟹是活的，甚至稱「如果不是會被車撞死」，事後又說，顧客用餐不愉快不是她想看到的，於是就想用2隻活的大花蟹彌補。原PO見狀後，覺得老闆娘非常心虛，因此拒收這2隻大花蟹，並請她道歉，以及承認有調包的舉動，對方這才承認，確實是給了死的螃蟹。

原PO隔天再到幫忙代客料理的餐廳，並請老闆調出監視器，證明他們沒有將花蟹調包，而廚房負責處理的師傅也出面說明，表示昨天他在處理這批海產時，先殺花蟹，花蟹雖然是大隻的沒錯，可是殼已經撥開，裡面鰓都是挖掉的，身體也是冷凍的。原PO聽聞後再次確認，「所以是冷凍的？」師傅則回，「對，蒸出來那個味道…很⋯」

原PO痛批，自己總共花了5300元的費用，只希望別再有人上當，「沒想到台灣還會有這種事發生在我身上！目前已經委任律師處理，這種惡劣的攤商絕對要曝光抵制，不能再有受害者受騙上當！」更強調他所陳述的都是事實，若有不實願負任何法律責任。

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