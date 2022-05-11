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老闆要員工早點休息！反遭怒酸「1句」秒心寒　網傻眼：換我來吧

▲上班族,小資女,職員,員工,打電腦,上班。（圖／資料照）

▲有老闆不希望員工加班，竟反被抱怨。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

加班是許多上班族的惡夢，但對一些老闆來說，他們也不希望員工下班時間後仍留在辦公室「趕工」。一名中小企業主發文表示，他一直都是希望每個人能準時下班，讓大家都能趕快回家休息，不料卻反被員工抱怨「有夠小氣…連加班費都不讓我們拿」，讓他相當傻眼。文章一出，馬上引發熱議。

一名老闆在Dcard以「我不讓員工加班，反而被員工拿來說嘴！」為題發文表示，他目前經營的小型企業員工約有30人，而他從以前到現在都是希望每個人能準時下班，不是太急的事就不用趕著當天用完，能趕快回家休息最好，他也常常會在下班時間提醒員工，「如果事情不急就可以下班了喔！」

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▲一名老闆發文抱怨。（圖／翻攝自Dcard）

▲一名老闆發文抱怨。（圖／翻攝自Dcard）

原PO提到，然而最近他卻聽到，一位不可能需要加班的行政同事在談天過程中抱怨，「老闆都不讓我們加班，每次都叫我們趕快走，有夠小氣…連加班費都不讓我們拿。」讓他聽了相當傻眼。

原PO強調，如果員工真的有加班，他也願意付加班費，但這名員工好幾次下班至打卡時間，都在掃地、整理桌面、倒垃圾，而他也摸摸鼻子算加班費給他了，不料竟還是被對方抱怨，令他無奈直呼，「原來提倡準時上下班的老闆，也會被討厭啊？」

▲上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）

▲有些員工為了賺取加班費，到了下班時間仍不願打卡。（示意圖／資料照）

文章一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「你公司在哪？手刀投履歷」、「我也想要良心老闆」、「可以開除他，讓我進去嗎」、「蛤...我反而是給我加班費我也不想加班的人。除非真的有必要，不然下班時間到了就準時走。不用加班我覺得很好啊」、「老闆請問週一方便過去面試嗎」、「哥還缺人嗎？我願意為您效勞」。

另外，也有網友提醒，「勞基法搜尋加班法規，明確告知員工，加班是要雙方同意，現在你要求準時下班，員工是不能自行加班的，這樣自己留後路，面試新員工，明確說倡導不加班，有需要加班會給加班費。希望很多加班費的，請不要來」、「法規加班要雙方同意，如果雇主有明確不同意，勞工自己加沒有用，但若雇主雖沒有明確同意，但也沒明確拒絕，可能會被當默認同意，還是得支付加班費」。

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