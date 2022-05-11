葉元之模仿「陳時中得了館長病毒」　拿迷因圖嗆人民快篩排隊

▲葉元之惡搞模仿「中了館長病毒的陳時中」。（圖／翻攝葉元之·原汁原味YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨文傳會會副主委、新北市議員葉元之常透過自己的YouTube頻道分享自己的惡搞影片，以此監督民進黨政府執政。他11日再次推出新影片，以名嘴朱學恆的話作為前提，模仿中央疫情指揮官陳時中每日開會的模式，用誇張的演技諷刺民進黨政府的防疫政策。

葉元之在影片開頭放入朱學恆酸陳時中得了館長病毒的畫面及語音，接著自己扮演陳時中，還將記者會改為「中央流行嗆爆中心」。葉元之直接扮演一個「得了館長病毒的陳時中」，模仿中不斷學館長爆粗口，並提及近期多個防疫相關的話題。

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▲葉元之拿側翼粉專的梗圖反串。（圖／翻攝葉元之·原汁原味YouTube）



葉元之開酸「反正病例數就是超過基本薪資很多啦，不要再問我了，XX！這就是新台灣模式，也不要問我為甚麼確診數比基本薪資高這麼多，要怪，就怪病毒」，還直接使用側翼粉專諷刺「排隊買快篩」的梗圖，充分的表演粗暴反串。

網友看完紛紛留言，「元之好棒！劇本真寫實」、「被從政耽誤的演員」、「被政治耽誤的演藝人員，原汁原味讚喔」、「看完後，立馬訂閱！太療癒了」、「你有想過館長的感受嗎？」「真的好笑，不過人民不還是繼續生活在水深火熱之中，在野黨加油...大家加油吧...多注意自身衛生習慣，遠離病毒，祝大家都健康平

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