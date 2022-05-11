鞋子雨傘留池邊...桃園婦落水失蹤　消防人員2小時尋獲遺體

▲桃園市李姓婦人11日一早出門，家人在觀音區環中路大池旁發現李婦遺物衣物與鞋子等物，趕緊向119求助，消防人員下水搜價。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓婦人11日上午出門，家人聯繫無回應遍尋不著，急著在住處附近的大池尋找，結果在岸邊發現李婦遺留鞋子與衣物，立即向警消求助協尋，消防人員搜尋2小時，果然發現李婦遺體，打撈上岸後已無生命跡象並未送醫，家屬悲慟不已，但對死亡沒有意見，大園警方已報請檢方相驗釐清死因。

大園警方局今早8時15分接報案指稱，84歲的李姓婦人疑似在觀音區環中路大池落水，家屬發現岸邊遺留有李婦衣物、鞋子與雨傘等物，觀音消防分隊派出警消15人、6輛消防車與救護車1輛前往搜尋。

▲桃園市觀音消防人員將李姓婦人遺體打撈上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

救難人車抵達大池現場，立即冒著大雨乘坐橡皮艇、潛水方式在大池水中搜尋，上午10時許時發現溺水的李婦，10時15分順利打撈至岸邊，救護人員評估並生命跡象且無意識、無脈搏，已明顯死亡並未送醫，家屬則背痛不已。

大園警方表示，已報警桃園地檢署檢察官相驗釐清死因，李婦家屬則對死因無意見，尚待檢方相驗後釐清死因。

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