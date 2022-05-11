今5／11真的下雨「國際沈文程日」發威！網刷長知識：有放假嗎

▲網友把今天封稱為「沈文程國際日」！（圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（11日）梅雨鋒面逼近，氣象局預估暴雨要下到週末。而PTT有網友紛紛討論一個冷知識，直呼看著今天下著雨，與「一年一度的國際沈文程日」非常貼切，讓鄉民狂刷讚，更笑虧「有放假嗎？」

一名網友在PTT表示，今天是五月十一，也就是一年一度的國際沈文程日，其由來便是因為他廣為人知的一首歌，也就是《五月十一彼下埔》，讓原PO困惑直呼，「中港交流道除了落著毛毛的小雨，還有著甚麼樣的故事呢？有沒有當天現場的當事人八卦可以訴說呢？」

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▲今天下起雨，讓網友想起歌詞很貼切。（圖／記者李毓康攝）



底下網友紛紛笑虧，「有放假嗎」、「靠X啊，我好像連續三年看到這個文了」、「原住民唱台語歌，還方言得獎，強」、「這首其實頗好聽」、「說實話，編曲蠻屌的，沈走得很前面」、「又一年了」、「長知識了」、「真的是回憶了，好聽到爆」、「這首詞曲都很棒，被低估的創作者」。

就連打開YouTube《五月十一彼下埔》，影片底下還有一票網友瘋狂簽到「2022-5-11國際沈文程日簽到」、「又到了這一天」、「2022.5.11來簽到～推薦沈文程『心事誰人知』」「來簽到一下，話說...今天還真的下雨呢」、「2022/05/11 大雨中來簽到」。

▲一票網友簽到。（圖／翻攝PTT與YouTube）



事實上，沈文程於1982年出道，靠著首張專輯《心事誰人知》一夕暴紅，而這首《五月十一彼下埔》收錄在《起程》專輯中，不僅如此，沈文程還因這張專輯在1999年奪下「金曲獎最佳方言男演唱人獎」。

針對《五月十一彼下埔》創作靈感，王沈文過去在節目透露，他當年在台中交流道旁的巴士站，見到一對情侶要離別，恰巧天空下起毛毛雨，因此讓他印象深刻而寫下這首經典歌曲。