跟進台大系統！政大明起全校遠距教學2週「討論後可到期末」

▲政大今天突然公告，明天起全校遠距教學2週，師生討論後可到延後到學期末。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受疫情急遽升溫影響，包括台大、台師大、台科大組成的「台灣大學系統」，上週四（5日）緊急宣布從昨（9日）起，全校採遠距教學演練2週，政大也在今（10日）天在網站公告，由於近期疫情急遽升溫，為強化遠距教學成效，請本學期所有課程授課教師，從明天（11日）起到24日為止，進行為期二週的遠距教學演練。

本土新冠肺炎疫情持續蔓延，校園確診數也暴增，教育部在上週四開放大專校院可進行1到2週的「防疫授課演練」，但建議以小規模方式，將校內各系所課程以分批次、間隔或輪流方式改為遠距教學，若「防疫授課演練」超過兩週則要通報教育部討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台大上週四率先宣布，昨起全校改採遠距上課2週。（圖／台大提供）

而台大在上週四晚上率先宣布，從昨起（9日）起到，所有課程執行全面執行遠距教學演練兩週，如有特殊需要須採實體授課課程，則要向教務處申請，期末考強烈建議以線上辦理為原則，隨後同屬台大系統的台師大、台科大也宣布跟進。

▲政大今天宣布，明起全校遠距教學演練2週，師生討論後可延長到期末。（圖／政大提供）

而原先沒有跟進的政大，今天則在學校網站宣布，從明天起進行為期二週的遠距教學演練與後續防疫應變措施，室內講授課程建議授課教師，以同步遠距方式進行，其他因課程性質或教學需要無法同步遠距課程，例如實作課、實習課或體育課等，建議授課教師以非同步遠距方向進行，包括觀看教學影片、指定閱讀報告、繳交作業、線上教學平台討論或測驗、自主學習等。

至於兩週遠距教學演練結束後，政大指出，各課程授課方式，仍可依照5月4日公告教務相關措施辦理，另根據教育部補充說明，授權授課教師在上課班級學生有確診、居家隔離等防疫需求時，為避免學生往返奔波與增加染疫風險，經與學生討論後，得實施遠距教學到本學期末，期末考試則改採線上或其他遠距方式進行。