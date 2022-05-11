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小客車違停　安平所長鷹眼逮獲「3條通」通緝犯　

▲台南市警四分局安平派出所所長林文宏、警員何致涵，深夜於安平區安北路上發現1輛自小客車違停路邊，主動盤查逮捕車上2名通緝獲，其中1人還「三條通」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局安平派出所所長林文宏、警員何致涵，深夜於安平區安北路上發現1輛自小客車違停路邊，主動盤查逮捕車上2名通緝獲，其中1人還「三條通」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局安平派出所所長林文宏、警員何致涵，9日深夜10時許，於安平區安北路上發現1輛自小客車違停路邊，林所長心覺可疑上前實施盤查，發現24歲江姓駕駛係遭新北地檢署發布的通緝犯，另後座31歲賴姓男子亦為新北地檢、桃園地檢、台南地院發布之3項通緝犯，立即通報逮捕歸案。

四分局指出，林所長當機立斷，喝令駕駛將雙手置於明顯處聽候指示，並呼叫警備隊員警到場支援，在支援警力到場後，當場將2名通緝犯嫌逮捕歸案，並在車內駕駛座下方查獲內含殘渣之K盤1個，全案依毒品罪送辦及歸案。

▲台南市警四分局安平派出所所長林文宏、警員何致涵，深夜於安平區安北路上發現1輛自小客車違停路邊，主動盤查逮捕車上2名通緝獲，其中1人還「三條通」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局安平派出所所長林文宏號稱「犯嫌人臉辨識機」，靠著其獨到的鷹眼辨識犯嫌特徵，到任僅月餘就帶領所內同仁查獲4件毒品通緝，2件公共危險及破獲各類大小刑事案件，表現十分突出。

▲台南市警四分局安平派出所所長林文宏、警員何致涵，深夜於安平區安北路上發現1輛自小客車違停路邊，主動盤查逮捕車上2名通緝獲，其中1人還「三條通」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四分局分局長王子雄表示，安平所長林文宏甫上任便偵破轄區內各式大小案件以及逮捕各類通緝犯嫌，守土有責，實為員警之表率，並為林所長對於安平地區的治安付出表示肯定。

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