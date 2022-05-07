翹孤輪慘吞萬元罰單　安平警追緝杜絕危險駕車

記者林悅／台南報導

實在不可取！把觀光遊憩區道路當表演場！1名吳姓男子4月底於台南安平區觀夕平臺，以翹孤輪方式騎乘機車，漠視道路交通法規，台南市警四分局傳喚吳男到案說明依法舉發，吳男輪慘吞萬元罰單。

▲台南市警四分局安平派出所警員黃采玲，連夜調閱沿途監視器追查，傳喚吳男到案說明依法舉發，黃員積極查處鍥而不捨，獲四分局長王子雄表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳姓男子4月底於台南安平區觀夕平臺，以翹孤輪方式騎乘機車，漠視道路交通法規，台南市警四分局獲報後即火速前往取締，惟警網抵達時該等人車早已散去，為遏止危險駕車歪風，安平派出所警員黃采玲連夜調閱沿途監視器追查，傳喚吳男到案說明依法舉發，黃員積極查處鍥而不捨，獲四分局長王子雄表揚。

市警四分局指出，依據道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款規定，「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，可處新台幣6千元以上24000元以下罰鍰，該名駕駛因以翹孤輪方式騎車而吃下了萬元罰單，實在得不償失；依據同法第3項規定，若有「2輛以上之汽車共同違反第一項規定，或在道路上競駛、競技者」，最高則可處新台幣9萬元罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷其駕駛執照，民眾切勿以身試法。

四分局長王子雄呼籲大眾，交通用路安全尚須全民共同維護，於道路上危險駕駛非但造成行車安全之重大危害，亦可能受到行政及刑事責任的追究，後果不堪設想，第四分局亦將不定時結合環保、監理單位持續針對轄區觀夕平臺、戀愛廣場等區域規劃危險駕車、改裝車輛之聯合稽查，強化專案勤務執法密度，以保障地區道路安全。