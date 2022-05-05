機車違停阻進出！議員打電話檢舉　被嗆：要累積夠多輛才去拖

▲機車違停阻進出，市議員打電話檢舉竟遭回「1輛沒法拖」。（圖／市議員陳文政提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市議會今日進行交通地政委員會業務質詢，國民黨市議員陳文政指出，自己的選區北區今年已發生數起機車長時間違停在路口轉角、佔用幹道當路霸，嚴重影響交通通行的情況，他打電話給拖吊單位，竟得到「一輛沒辦法拖，要累積夠多輛才會去拖、先登記起來」等回覆，讓他直呼太過離譜，質疑是因為機車拖吊費一次100元，拖吊業者覺得不好賺，所以慢半拍。

▲台中市議會今日進行交通地政委員會業務質詢。（圖／市議員陳文政提供）



陳文政指出，機車長時間違停在轉角處，造成民眾無法進出，甚至發生垃圾車、公車無法通行，當地里長與民眾因法律問題不能隨意移車，只好打電話給拖吊單位，連他自己打電話也得到「要累積夠多輛才會去拖」的回覆。

▲台中的機車拖吊數量爆減。（圖／市議員陳文政提供）



陳文政也提出數據，台中的機車拖吊數量在106年時，仍有1.7萬輛，不過到了110年時，全年僅剩2200輛。不知情的人還以為是市民都很守法，沒有人違停；但實際的情形，恐是因為機車拖吊牛步、消極，才讓機車拖吊數量連年遞減。

陳文政說，依照《台中市違規車輛移置保管及處理辦法》中，第十條的移置費規定，汽車拖一次移置費800元、機車移置費100元，恐是因為拖機車不好賺，才造成汽車即報即拖，機車拖吊卻慢半拍的主因，要求交通局積極檢討。