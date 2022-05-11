東吳幫組「奧創國際」吸金7.4億　主嫌死亡留遺書：對不起大家

▲東吳5人幫以代操海外期貨等理由，吸金7.4億元。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

東吳大學5名畢業生自組「東吳5人幫」，對外以奧創國際公司為名，招攬民眾投資海外期貨，投資人依方案最高可獲利80%，5年吸金7.4億元，最後李姓主嫌付不出高額利息，在汽車旅館內輕生，並留遺書「對不起大家」，其中還有外商銀行經理鼓吹自己客戶參與投資結果慘賠，台北地檢署11日依違反《銀行法》等罪起訴張、侯等9人。

這批「東吳5人幫」都有超強財經背景，除了死亡的奧創國際董事長李男曾任銀行理專外，與他要好的侯姓同學擁有北美精算師證照，綽號「高興」的盧男和鍾男各有10多張財經證照，加上綽號「大毛」的吳男，就是這件奧創吸金案的重要成員。

檢警調查，奧創國際對外宣稱，用KD指標作為投資判斷依據，操作員由、黃金、貨幣及美國大盤指數海外期貨，績效顯著，並召開說明會，強調公司會對投資標的設定最高18%的停損點，確保投資人獲利，最誇張的是，1名在渣打銀行工作的海外推廣經理張姓男子，竟然還遊說自己的銀行客戶加入。

▲李姓主嫌死亡後，其餘共犯都把主要責任推給他。（示意圖／pixabay）

但其實，民眾掏出來的錢，只有1成被拿去海外投資而且都虧光了，剩餘的9成投資款，不是奧創員工的分潤，就是用來支付投資人的利息錢，總計2016年到2020年間，有上百名投資人受騙，金額達7.4億元。

2020年4月間，投資人發現利息支付不正常，詢問公司得知，李姓董事長過世，才驚覺受騙報警，台北地檢署檢察官王如玉指揮刑事局展開搜索約談，確認李男的確在4月9日獨自投宿新北市汐止區的汽車旅館，期間一度外出買消夜，但最後仍在房內自縊，留下2封遺書各給侯姓好友以及家人，表示「對不起訴大家」，「幫我照顧女友」。

沒想到李男一死，東吳幫共犯都把責任推給他，被李男託付遺囑的侯男竟然還說，投資事宜都是李在處理，但檢察官查出侯和鍾都有受託操作過海外投資，因此最後依違反《銀行法》、《期貨交易法》等多項罪名，起訴奧創公司以及侯等9人，同時也將函文請金檢單位調查了解，銀行人員從事吸金不法的情況。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995