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社會 社會焦點 保障人權

洗鞋店欠租數個月！男吸金破億落跑　被害者爆：超跑一次買3台

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市東區一名經營洗鞋店的劉姓男子，被控以代操股票方式吸金達5億，近期股市暴跌，劉男竟捲款跑路，導致多名被害人擠爆警局排隊報案，台南四分局一晚就接獲55人報案；被害者更在「爆料公社」控訴，劉男豪砸60萬請伴遊、保時捷GT3 GT3RS跑車一次就買3輛、還曾在夜店嗨撒鈔，花錢毫不手軟。

▲▼台南超跑男被控代操股票吸金5億多落跑。（圖／記者林悅翻攝）

▲劉男吸金5億落跑，遭爆叫小姐花60萬、保時捷跑車一次買3台。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查，遭指控吸金的劉男在台南市東區經營洗鞋店，被害者指出，自2021年中開始，加入劉男的股票代操社團，起初獲利不少，雙方建立信任後，逐步增資，投入數十、數百萬資金供劉男操作，也因績效佳，代操群組人數不斷增加，全盛時期超過500人，代操金額在新台幣5億以上。

劉男按每個人所投資金額買賣股票後，扣除收取1成代操費後，於每週二以現金或匯款方式發放當期代操盈利，但因疫情與國際經濟波動很大，股票每況愈下，在獲利轉後，劉男近期欲改變原本代操模式，且須簽同意書，約定2年內不得拿回本金，加上盈利發放由每週改為每月或每季發放，開始有人出現疑慮，要退退返本金「退出」股票代操作社團，劉男即開始拖延退還時程，接下來人就落跑，洗鞋店也關門，人不知去向。

被害者發現受騙後氣得集結在四分局育平派出所，現場受害者一度多到需要「排隊」，該所一夜即接獲55人報案。警方指出，劉男遭控以假投資、真吸金手法詐騙，目前被害人高達55人以上，相關被害金額達1億1983餘萬元，然該民眾現已逃逸無蹤。分局長王子雄立即指示偵查隊成立專案小組釐清案情，全力追查涉案對象到案說明。

▲▼台南超跑男被控代操股票吸金5億多落跑。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲多名受害者在派出所門口排隊報案。（圖／翻攝「爆料公社」）

被害者在臉書爆料公社控訴，劉男廣設洗鞋店，營造「跑不掉」的假象，生日派對野花百萬包場，請來模特兒、SG、猛男大撒幣，「光包小姐出場就直接包一整個月，還花60萬請小姐伴遊，保時捷跑車GT3 GT3RS 一次購買3輛」，劉男更曾在夜店撒鈔，營造多金形象，氣得被害者痛斥，「這麼多朋友相信投資，結果卻被詐騙，做人有良心一點，你這麼做多少家庭破碎，大家這麼信你，你用這麽垃圾的手段！」

在劉男捲款潛逃後，被害者私下調查發現，劉男經營的洗鞋店面全是用租的，早已積欠房東好幾個月的租金，就連洗鞋店的外送車都是租賃車，租奧迪車外送博取信任，直呼「根本早有預謀」。

四分局呼籲民眾，不管對方用任何理由，只要提到「保證獲利」、「虧損免賠」等話術，千萬別上當，建議撥打165防詐專線或求助親朋好友提供相關建議，才能大幅降低遭詐騙機率，第四分局也將持續加強防詐宣導，共同守護你我的財產。

▼劉男夜店豪撒鈔票。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼台南超跑男被控代操股票吸金5億多落跑。（圖／翻攝「爆料公社」）

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