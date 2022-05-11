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翻轉文仩沙漠！台東4個月推10檔大型演出　早鳥8折優惠

▲▼台東縣政府於台東藝文中心舉行2022台東藝術節開賣記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府於台東藝文中心舉行2022台東藝術節開賣記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府文化處日前於台東藝文中心舉行2022台東藝術節開賣記者會，縣長饒慶鈴指出，「台東藝術節」是東台灣具指標性的表演藝術盛事，從7月至11月陸續展開10場精彩的演出，包含戲劇、音樂、舞蹈、新馬戲和親子等多元類型，將加強場館防疫措施，讓民眾安心欣賞演出。

台東過去一直被人稱為「文化藝術沙漠」，不過，近年積極推廣藝文活動，尤其是台灣東藝術節已經辦理12屆，透過藝術活絡多元生活。

▲▼台東縣政府於台東藝文中心舉行2022台東藝術節開賣記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

台灣民謠之父胡德夫在記者會獻唱。

今年演出場地除了台東藝文中心之外，還加入了均一實驗高中明門藝文中心，讓民眾有機會在中小型劇場近距離觀賞演出。也因為疫情，縣府將加強藝文場館防疫措施，並提醒鄉親一起做好防疫，戴好口罩，守護台東，讓藝文活動得以如期舉行。

台灣民謠之父胡德夫當天在記者會獻唱，對他而言，「故鄉是一直驅使著歌者不斷向前追尋的原點」，8月初登場的《山谷的呼喚音樂會》，將以一首首撼動人心的曲目，傳達對生命及天地萬物的詠嘆。睽違9年，NSO國家交響樂團再度移師台東，《琴炫蘇格蘭》音樂會帶來德布西、孟德爾頌及布魯赫的作品，由新任音樂總監暨指揮準．馬寇爾（Jun Märkl）與旅美小提琴家黃俊文攜手演出。

▲▼台東縣政府於台東藝文中心舉行2022台東藝術節開賣記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

相聲瓦舍的《畫虎藍》是虎年的應景之作，借古諷今、針砭時事，讓觀眾在歡笑中理解時代記憶。劇場國寶李國修的作品《莎姆雷特》經典再現，看莎士比亞悲劇中的愛恨情仇，如何變調成最瘋狂的爆笑喜劇。全民大劇團的療癒系音樂喜劇《倒垃圾》由賴佩霞、夏宇童、倪安東主演，以斷捨離為主題，帶出關於親情、友情與愛情的故事。果陀劇場的《解憂雜貨店》改編自東野圭吾最撼動人心的小說，穿越時空的戲劇張力帶給人們的無限勇氣與能量。

舞蹈方面則有莊國鑫原住民舞蹈劇場的《sakero X 038》，以離家歸鄉的意義和文化祭儀為靈感，探索當代阿美族身體文化的可能性；丞舞製作團隊的國際金獎作品《浮花》，取材自臺灣民間的祈福儀式「放水燈」，舞者化身載浮載沉的水燈，時而寧靜、時而癲狂，呼應生命中的千百迴腸。

▲▼台東縣政府於台東藝文中心舉行2022台東藝術節開賣記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴表示，「台東藝術節」是東台灣具指標性的表演藝術盛事，今年將陸續展開10場精彩的演出。

藝術節也規劃適合闔家觀賞的演出，沙丁龐客劇團結合古典音樂、小丑、默劇、物件與多媒體打造的《阿醜奇遇記》，引領大小朋友經歷一場奇幻冒險之旅；舞鈴劇場被譽為「臺灣的太陽馬戲團」，《VALO首部曲-阿米巴》呈現獨步全球的扯鈴特技，更融合歌唱、舞蹈、戲劇、新馬戲、科技藝術等，打造虛實交錯的舞臺幻境。

2022台東藝術節將已於10日中午12點開賣，5月底前購票不限張數享8折優惠（最低票價除外），民眾可於「OPENTIX兩廳院文化生活」售票網、7-ELEVEN超商及FamilyMart全家便利商店購票。

除了一系列的演出活動，還包括音樂講座、小提琴大師班、親子默劇工作坊、混齡舞蹈工作坊等推廣活動，皆為免費入場。

相關資訊將公布於「台東藝術節」臉書粉絲頁。

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