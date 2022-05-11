史上最快現世報！男子殺女友後埋屍　剛挖好洞就「心臟病發」猝死

▲男子突然心臟病發身亡。（示意圖／翻攝自Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

所謂「善有善報，惡有惡報；不是不報，時候未到」，美國近日就發生一起離奇的現世報案件！一名男子殺害女友後，打算「挖坑埋屍」，不料，他在剛挖好坑準備埋屍時，突然心臟病發猝死。

據美國《福斯新聞》（FOX NEWS）報導，事件發生在美國南卡羅來納州（South Carolina），當地警方表示，5月7日（六）當天他們接獲民眾報案，指60歲的麥克金楠（Joseph McKinnon）倒臥在院子裡。

警方趕到現場後發現麥克金楠的屍體，他的表情痛苦且已明顯死亡，醫護人員試圖搶救，不過仍回天乏術。警方隨即展開調查，這時在院子一個新挖的坑洞裡，發現一個疑似人體、以垃圾袋包裹著的物體，警方打開後，赫然發現是一具女屍，身份被確認為是與麥克金楠同居的女友、65歲的登特（Patricia Dent）。

當地警長喬迪·羅蘭 （Jody Rowland（ 指出，根據驗屍報告及現場跡證調查，研判是60歲的麥克金楠在家中襲擊65歲的女友登特，將她勒死後，綑綁屍體裝於垃圾袋中，意圖將登特埋在後院，不料卻在用土覆蓋屍體時，可能是太累或「其他因素」，心臟病突然發作身亡。

調查提到，事發當天登特本來應該是在其工作的高爾夫球場上班，因為她當天有排班，不過當天登特沒有出現，也沒有接電話。

由於麥克金楠身體扭曲、表情猙獰死狀極慘，警方稱這起案件是有如史詩級的因果「現世報」，引發不少人熱議。