地表最強媽媽！小四兒確診高燒40.5度　她自救72小時感動2萬人

▲楊女PO出急診室情況，「醫護人力明顯不足」。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

屏東一名楊姓女子的兒子確診後無法入院，她在家透過自力治療，期間兒子甚至高燒到40.5度，「只要有媽媽在，我不會讓病毒欺負你」，最後她終於和兒子一起成功抗疫，並將心得分享在臉書上，吸引超過2.3萬人按讚，封她為「地表最強媽媽」。

「媽媽早就做好準備了！」楊女指出，她看見6個月大男嬰在急診室外高燒病逝的新聞，就覺得早晚要走到和病毒共存的一天，眼看就讀小學四年級的兒子校內已有兩個班級停課，更讓她覺得一定要做好準備，才不會在面對染疫時束手無策。

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楊女提到，兒子1日反常晚起，一起床就發出「像從肺部深處咳出來的聲音」，讓她提起警覺觀察，果然當天下午兒子就開始發燒，吃了家裡先前備好的退燒藥也沒用，晚上安親班老師又打來說班上有同學確診必須停課，她便開始收拾東西準備前往醫院。

▲楊女發文。（圖／翻攝自Facebook）



楊女載著兒子跑了2家醫院的急診，一間沒有小兒科再到另一間，最後做完PCR檢測返家，凌晨就收到確診簡訊，開始自力抗疫。

楊女表示，幼童確診不像一般感冒發燒到37、38度左右，她兒子在半小時內燒到40度以上，每天會出現四個發燒高峰，家中的退燒藥、肛門塞劑全都用上，並不斷替兒子補充電解水，燒到最後開始打顫、喉嚨劇烈疼痛，她則讓兒子吃布丁、豆花等流體食物。

楊女向醫師友人詢問意見後，上網自學了肺部按摩，替兒子肺部周圍按壓拍打，經歷四天斷斷續續高燒，兒子的病況才總算好轉，她提到，這段時間撥打1922，不是沒人接就是忙線中，兒子周一凌晨確診，她到周四才收到隔離簡訊，因此她將過程記錄下來分享，希望多少能幫助一些爸媽，「自己的孩子自己救」。