內推面上台積電技術員！行政妹憂負荷不來　網點1關鍵：一定要去

▲進台積電工作是不少人的夢想。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃品臻／綜合報導

「該轉職去科技業當技術員嗎？」一名網友發文表示，目前的工作是私人公司的行政助理，最近透過朋友幫忙內推，成功面上了台積電的技術員，但他很猶豫，現有職位前途不看好，卻又怕無法負荷新工作的高壓環境，不知該怎麼選擇，對此網友們就點出一個關鍵，建議他還是要轉職。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文表示，「目前在私人公司當行政助理，待了一年半左右，從一開始起薪28,000到今年32,000，年收大約45萬左右」。原PO提到，最近透過朋友幫忙內推，面上了台積電的技術員，對工作內容都了解，「做二休二，半年換一次夜班，年薪第一年60～70（萬），到第三年80～90（萬）。」

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不過原PO卻相當猶豫，他表示，「目前的工作整體來說算輕鬆，上班時間彈性，做的也非常上手，但是公司裡月薪最高的職位也才接近六萬」。原PO認為在原公司無法有所發展，但又擔心新工作的高壓環境負荷不來，因此求助網友們「大家會怎麼選呢？還是繼續找新工作呢？」

▲原PO在現有的行政職與台積電技術員兩份工作猶豫。（圖／翻攝自PTT）

對此不少網友就點出，兩份工作相比，台積電技術員光是薪水就贏了，「薪水這麼低還不去是在想什麼」、「GG吧，以後也好轉職，先有錢再說」、「當然GG啊，一樣40歲要被淘汰的話哪份工作可以存比較多讓妳中年轉職？」「台積一年等於你現在兩年，以後差更多，想提早退休就選台積」、「一定要去，大不了離職，30,000的工作隨便都是，不怕失去」。