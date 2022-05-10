快訊／北市首見女賊偷快篩！他PO網怒喊：趕緊歸還　警方說話了

▲疫情延燒瘋搶快篩、台北市居然發生有女賊侵入公司竊取快篩試劑的案件。（圖／翻攝臉書「我是內湖人」）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒連日破萬人確診，全國民眾都在瘋搶快篩！日前台北市驚傳有女性民眾闖入某間藥局行號偷竊2盒快篩試劑、引發該公司人員憤努PO網討公道！網友透過臉書社團「我是內湖人」PO文示警，並要求女竊賊趕緊歸還該批快篩試劑，否則將報警處理。

該名網友在臉書社團PO文「女士您在5/9 下午2:40~50二度進入本公司（內湖路一段629巷xx號1樓）摸走2盒快篩試劑」「門口有5支監視鏡頭、其中3支清楚錄到您將2盒放入機車椅墊內、之後機車移動又打開翻看的過程」，呼籲「請將試劑速寄回歸還不追究、否則報警公訴處理。」

對於台灣疫情延燒衍生快篩試劑成為珍稀物資，居然有民眾公然進入他人公司行竊試劑，疫情亂象讓人不忍聞賭；對此內湖警方表示，已接獲上述網路資訊並徹查轄內受理案件，目前被害人尚未報案、若警方受理案件定會火速追查，也呼籲民眾切莫因疫情竊取快篩試劑以免觸法。

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