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社會 社會焦點 保障人權

小王被罵「睡人太太」竟詭笑　綠帽夫怒「一直出來爽」求償百萬

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲台北一銀行主管到摩鐵抓姦妻子外遇，質問小王「睡人家的太太」時，對方卻微笑不語，經高院審理判妻子和小王連帶賠償30萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一男銀行主管與妻子感情長年不睦，發現妻子有外遇，在107年帶親友到汽車旅館抓姦，丈夫現場質問林姓小王「你睡人家的太太，你又睡人家的媽媽」對方卻微笑不語，丈夫告上法庭，台北地院一審判決妻子應付給丈夫30萬元，雙方再上訴，經台灣高等法院審理，改判妻子和林男連帶賠償30萬元，全案確定。

判決書指出，丈夫在銀行金融犯罪法令遵循處當擔任處長，與妻子結婚6年，育有一子，因發現妻子偷吃林姓男子，在107年7月22日偕同自己的父親前往汽車旅館抓姦，等妻子和林男開房5小時正要離去時，丈夫當場攔下兩人並報警處理，和警方一同前往旅館房間蒐證。

抓姦時，丈夫現場質問林男「你知道他結婚有小孩了嗎？你睡人家的太太，你又睡人家的媽媽」，想不到林男聽了嘴角露出微笑，讓一旁的公公不滿罵「你又擺那副態度。」；事後丈夫也偕同親友到林男住處質問並錄音「一直這樣出來爽，你們到底在幹嘛？」、「有做就認啊！」，林男則回答，和對方妻子是用網路交友平台WOOTALK認識，認識不到3個月，不知道妻子已婚。

丈夫再傳訊問妻子的哥哥「你覺得XX會和那渣男私奔嗎」，哥哥回答「他們沒有那感情基礎啦」、「那渣男只是想搞我妹啦」、「我們是男人不清楚嗎」、「兩個月有什麼深愛」、「只有想做愛啦」。丈夫將這些抓姦影片、訊息對話等證據對呈上法庭，認為兩人侵害他的配偶權，讓他精神痛苦，求償100萬。

全案審理時，妻子稱自己沒和林男發生性行為，反而是丈夫有多次嫖妓及家暴行為，兩人婚姻早已破裂而感情疏離，在106年3月就分居了，就算有侵害配偶權之事，情節也非重大，況且丈夫事後還曾表示原諒，難見有何身心受創甚鉅之情；林男則表示不知道對方有婚姻，也沒和她發生性行為。

經台北地院一審認為，林男與男子妻子認識不深，丈夫所舉證據尚無法證明林男知道妻子為有配偶之人，最後僅判處妻子應付給丈夫30萬元，雙方皆上訴，經台灣高等法院審理，認為婚姻關係既未消滅，妻子自仍有維持婚姻圓滿之忠實義務，即便婚姻關係已有裂痕，妻子與林男2人行為亦加深修補婚姻關係的困難，是以2人侵害丈夫配偶權行，但考量丈夫年薪3、400萬，妻子也有140萬元年薪，擔任公司職員的林男只有約70萬元年薪，改判妻子和林連帶賠償30萬元確定。

妻子事後也向士林地院訴請離婚，經士林地院於110年4月30日判准，由高院審理中。

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