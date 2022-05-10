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快被疫情壓垮！醫護人力緊繃　陳時中：已撐兩年「最後一戰」撐過去

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情爆發，確診病患大增，等待PCR民眾湧入急診，防疫工作就快壓垮第一線醫護人員，各醫療工會今天上午赴指揮中心前抗議，要求正視基層困境，改善緊繃的人力政策；另有急診護理師也因為工作量大，確診反而能鬆一口氣。指揮中心指揮官陳時中則喊話，「現在突然增加病人與工作量當然辛苦，不過大家已經撐了兩年多，這最後一戰，大家把他撐過去，讓社會更安全，我想是一個很大的貢獻」。

▲▼北市聯醫企業工會至疾管署前抗議。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲北市聯醫企業工會至疾管署前抗議。（圖／記者洪巧藍攝）

醫療工會代表今天抗議時指出，在護理人力嚴重不足的狀況下，CDC 竟然直接下令，「專責病房護病比」，從原本的 1:5 膨脹為 3-4 倍，也就是一個護理師同時照顧 10-20個確診患者。他們喊話，確診醫護需要休息，輕重症分勿淪口號、落實醫療降載、嚴守專責病房確診照顧護病比、嚴格落實醫院人力備援計畫，指揮中心也應該傾聽基層心聲，與醫療工會團體共商下一步對策。

另有急診護理師得知確診，鬆了一口氣，表示終於可以休息了。陳時中對此回應，「我想大家生病的時候還是要好好休息，護理或醫療人員也好，平常醫療已經很忙且滿載，現在多了這麼多病人和工作當然很辛苦，但已經撐兩年多，最後一戰撐過去，給社會更安全是很大的貢獻。」

至於工會表達醫療人力等問題，陳時中表示，醫院人員備援計畫是「醫院」的備援計劃，不是「政府」備援計劃，而且目前政策，已經幾乎沒有職場接觸者，同職場只分高風險跟低風險，低風險沒有症狀就正常工作，高風險的若有症狀，當然就快篩，若沒症狀且完整接種疫苗者，可持續工作，沒打完疫苗者，在家上班三天或者遠距上班三天，第四天就可以上班，現在漸漸大家都使用一致標準。

陳時中指出，因為Omicron變異株確實比較輕症，就像關鍵基礎設施工作人員在最初接種疫苗時放入優先對象，保護運作不停，同樣在後期輕症時，若可以的話盡量讓醫療供應不要停，因為現在正是需要的時候，陳時中也強調，津貼、獎勵會繼續編預算執行。

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