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公視董事改選陳翠蓮因研究228遭刷　藍士博：不折不扣思想審查

▲▼台灣基進黨議員參選人藍士博。（圖／藍士博臉書）

▲台灣基進黨議員參選人藍士博。（圖／藍士博臉書）

記者陶本和／台北報導

公視董事會改選，台大歷史系教授陳翠蓮在14名人選中，唯二未獲通過。對此，台灣基進黨桃園市議員參選人藍士博10日表示，她竟然被認為「史觀獨特」、研究228事件會撕裂族群，且可能強迫他人接受特定價值觀，「這是不折不扣思想審查，也是台灣轉型正義的悲哀。

公共電視第7屆董監事審查會議9日通過12位董事、4位監事，其中，台大歷史系教授陳翠蓮獲9票同意、5票反對，未通過審查。對此，由國民黨推舉的審查委員胡競英（藝名胡冠珍）批評，陳翠蓮所有的作品都在講228事件「非常撕裂族群」。

另一位國民黨推舉的審查委員、政大教授廖元豪也批評陳翠蓮的意識型態，不適任公視董事。

對此，身為陳翠蓮學生、同時也是桃園市議員參選人的藍士博表示，近代台灣史領域裡材料最扎實、最寬廣，在客觀性上絕不妥協的檔案研究者陳翠蓮教授，竟然被認為「史觀獨特」、研究二二八事件會「撕裂族群」，並且可能「強迫他人接受特定價值觀」。

「這是不折不扣的思想審查，也是台灣轉型正義的悲哀。」藍士博指出，昨天的審查會議上，國民黨的審查委員包正豪表示：「（陳翠蓮老師的）史觀過於獨特、特別尖銳，不適合擔任董事。」

藍士博認為，這代表親國民黨的學者，可以為了政治立場放棄理性，認為研究228事件就代表不夠公正，「這種不談內容只貼標籤的心態，才是台灣社會無法變得更包容、更平等的原因。」

藍士博說，歷史詮釋不只一種，但是不同的歷史詮釋是建立在多元的證據之上，只有不斷地擴充我們所掌握的不同歷史材料，才能夠有更豐富、多樣的詮釋，這是基本的歷史學ABC。

藍士博指出，英國廣播公司BBC出產的作品中，時代劇（Period Drama）一直有相當高的人氣，台灣近幾年也持續有廣受好評的歷史劇出現，由歷史學者擔任公視董事，難道不是最能確保戲劇不會曲解史實、公正的對待不同歷史行動者的合適人選嗎？

他強調，更何況陳翠蓮在執教前也曾擔任自立晚報副總編輯，絕非沒有媒體經驗，「我長年來推動青年世代關心二二八事件，同時也曾經擔任二二八事件基金會的董事，對於這次公視董事會的審查結果深表遺憾」。

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