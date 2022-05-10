其他層級醫院擴大開設　羅一鈞曝方向：因應疫情升溫調整

▲中央流行疫情指揮中心記者會，醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日討論其他層級醫院擴大開設事宜，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，開會初步希望社區醫院加入開設專責病房收治本來就在照護的病人，另人力部分也會搭配匡列隔離、返回工作等整體修正，針對疫情升溫後進行必要調整。

衛福部預估，確診達到10萬人時，需要1萬5千床專責病床，因此除了要求急性一般病床500床以上醫院外，中央流行疫情指揮中心今日討論其他層級醫院擴大開設事宜。

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羅一鈞表示，早上廣泛交換意見，從病房開設到人力調度，甚至津貼補償都有討論到，有幾個點，例如社區醫院比較中小型醫院在這波也會有收治到確診病人，可能比如說產婦住到婦產科醫院確診，這波希望社區醫院加入開設專責病房，收治他自己本來就在照顧的病人。

這部分這次沒有明確規定每個社區醫院都要開多少的床數或比例，基本上會有些彈性，讓醫院依照規格（兩百床上下）做律定，尚未完成最後決議。

人力部分希望可以考量醫師跟護理人力部分的調整，搭配可能匡列隔離返回工作整體要一起做修正，還有感控措施因應疫情升溫後須要做些必要的調整，避免醫療照護工作無法進行，早上做了各層級醫院、公會代表意見交流，最後有確切會診決議在報告。