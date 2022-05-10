全家陰性也被迫「入戶消毒」　上海證實：針對陽性「但有例外」

▲上海疫情持續，防疫措施也仍嚴格。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海持續封城，近日更傳出有部分區域展開強制「入戶消毒」，連家中無人陽性也必須配合，引起許多民眾不滿。對此，上海市住房城鄉建設管理委副主任金晨表示，入戶消毒是整個疫情防控的重要一環，特別感謝感染者和家屬對消毒工作的配合和理解，「我們也會在下階段不斷加強管理，改進工作。」

金晨在疫情防控發布會上提到，根據要求，對陽性感染者生活居住的場所要開展消毒工作，疾控部門制定了一系列的消毒規範和評價規範，他們也制定了入戶消毒的相關流程，按過程分為三個階段。

金晨指出，一是在消毒前，社區工作人員與感染者及其家屬積極溝通，爭取對入戶消毒作業的理解和配合，同時，還要了解屋內是否有特別的保護需求，「在這裡，也提醒居民朋友，在終末消毒作業前，能主動告知屋內對消毒劑敏感的物品或需要特別保護的物品，便於消毒人員在作業時選取更有針對性的消毒方法。」

金晨說，二是消毒過程中，專業隊伍嚴格按照標準規範作業，並做好消毒記錄工作，留檔備查，「消毒時，由相關工作人員對作業全過程進行監督評價，填寫過程評價表。」

金晨進一步指出，三是在消毒完成後，在社區及時做好公示告知工作，這裡要提示的是，入戶消毒針對的是陽性感染者家庭，但有一個例外，就是對於老舊小區內存在廚衛合用的情況，按照《上海市成片老舊小區終末消毒技術方案》，如果陽性感染者與相鄰周邊住戶共用廚房及衛生間，對與其共用廚房、衛生間的住戶室內，也需要開展終末消毒。

金晨還說，為了嚴把消毒質量關，疾控部門每天會抽查消殺服務企業，重點檢查消毒劑配比、消毒器械和消毒過程的有效性等，發現問題立即督促整改，「同時，我們還組織了多場面向基層消殺隊伍和消殺服務企業的專題培訓，就入戶消毒存在問題進行分析指導。」

最後，金晨強調，開展入戶消毒是整個疫情防控的重要一環，「在這裡，要特別感謝感染者和家屬對消毒工作的配合和理解。我們也會在下階段不斷加強管理，改進工作。」