編1500萬預算買快篩　外交部釋疑：今年1月捐贈給宏都拉斯

▲賴清德與卡蕬楚會面。（資料照／翻攝賴清德推特）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情升溫，民眾使用快篩試劑需求大增，根據政府公布決標資料，外交部編列1500萬預算購買快篩，若以1劑59元計算，可以買25.4萬劑，但外交部在全球僅有2千多人，引發媒體關注。對此，外交部發言人歐江安10日在例行記者會澄清說明，這是今年1月捐贈防疫物資給宏都拉斯，採購過程公開透明，盼展現雙方共同抗疫的誠意。

歐江安表示，外交部在今年1月份採購快篩試劑，是我國應邀出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，已隨副總統賴清德特使團的專機運送到宏國，並已完成捐贈的防疫物資。我國希望在卡蕬楚總統就職的第一天，以具體行動展現我國與宏國新政府共同抗疫的誠意，不是提供外交部或外館同仁使用，是協助友邦人民的救援物資。

歐江安說明，該批防疫物資的採購過程公開透明，並在符合我國政府採購法的規範下辦理。卡蕬楚總統對於台灣即時援助公開申謝，並期盼未來能夠持續強化台宏兩國在各領域的合作關係。

根據總統府今年1月28日的新聞稿，賴清德與卡蕬楚舉行雙邊會談暨贈交防疫物資時，贈交包括快篩試劑、N95口罩、額溫槍等防疫物資予卡蕬楚，以實際行動深化兩國邦誼，並盼與宏國共同渡過疫情難關。