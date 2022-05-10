結婚等嘸迎娶禮車　新郎挨罵辦事不力...「人格權」受損怒告車行

▲高雄一對新人在迎娶當日，因禮車公司忘記出車，導致現場親友倉促組成車隊完成迎娶，新郎遭親友指謫「辦事不力」，怒告禮車公司求償20萬元。（示意圖，與本案無關／記者蔡佩旻攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一對去年結婚的新人，原本徐姓新郎預計在4月19日下午1時風光迎娶新娘，特地向禮車公司承租6部BMW等高級轎車做為迎娶車隊，想不到時辰到了，新娘卻等嘸車，原來是禮車公司「忘記了」，新郎只好緊急發動在場親友駕駛自己的車輛，倉促組成車隊完成迎娶。事後，新郎指控自己因此遭親友指謫「辦事不力」，名譽受損，向禮車公司求償20萬元，橋頭地院簡易庭判決禮車公司應賠償新郎精神慰撫金2萬5千元。

判決書指出，徐男為迎娶新娘，到禮車公司以5000元訂下5部BMW黑色轎車，和1部TOYOTA的Alphard黑色廂式商務車，雙方約好車隊在4月19日下午1時到新娘家接人。想不到迎娶時間到了，車隊居然沒有出現，徐男為避免耽誤迎娶時辰，只好緊急發動在場親友駕駛個人車輛，倉促組成迎娶車隊。徐男認為自己因此不但受己方親友指謫，更遭女方親友指責及不諒解，要求禮車公車除退還訂金外，需再賠償他名譽權受損之精神慰撫金20萬元。

禮車公司則辯稱，因這筆案子是由婚顧公司轉過來的，且婚禮前兩天沒有人再次提醒，所以忘記了。當天下午接到催促電話時有要立刻補車，但因會耽誤時辰被拒，願意退還訂金，但覺得徐男所求的賠償金額過高。

經橋頭簡易庭認為，婚姻是人生大事，且台灣民間傳統風俗就結婚各項流程的具體時間均有一定規範，在這種人生重要時刻，新郎安排婚禮流程卻出現疏漏，親友縱使幫忙補救，對新郎的客觀評價有所貶抑，貼上「辦事不力」等負面標籤，也是可以想像，法官考量禮車公司因債務不履行，讓徐男所受精神痛苦程度等一切情事後，判禮車公車應返還訂金，並賠償新郎精神慰撫金數2萬5千元。