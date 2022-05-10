　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

結婚等嘸迎娶禮車　新郎挨罵辦事不力...「人格權」受損怒告車行

▲超風光的迎娶車隊！有5輛市價1.5億元的勞斯萊斯、1輛市價2千萬的賓利跑車組成迎親隊伍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲高雄一對新人在迎娶當日，因禮車公司忘記出車，導致現場親友倉促組成車隊完成迎娶，新郎遭親友指謫「辦事不力」，怒告禮車公司求償20萬元。（示意圖，與本案無關／記者蔡佩旻攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一對去年結婚的新人，原本徐姓新郎預計在4月19日下午1時風光迎娶新娘，特地向禮車公司承租6部BMW等高級轎車做為迎娶車隊，想不到時辰到了，新娘卻等嘸車，原來是禮車公司「忘記了」，新郎只好緊急發動在場親友駕駛自己的車輛，倉促組成車隊完成迎娶。事後，新郎指控自己因此遭親友指謫「辦事不力」，名譽受損，向禮車公司求償20萬元，橋頭地院簡易庭判決禮車公司應賠償新郎精神慰撫金2萬5千元。

判決書指出，徐男為迎娶新娘，到禮車公司以5000元訂下5部BMW黑色轎車，和1部TOYOTA的Alphard黑色廂式商務車，雙方約好車隊在4月19日下午1時到新娘家接人。想不到迎娶時間到了，車隊居然沒有出現，徐男為避免耽誤迎娶時辰，只好緊急發動在場親友駕駛個人車輛，倉促組成迎娶車隊。徐男認為自己因此不但受己方親友指謫，更遭女方親友指責及不諒解，要求禮車公車除退還訂金外，需再賠償他名譽權受損之精神慰撫金20萬元。

禮車公司則辯稱，因這筆案子是由婚顧公司轉過來的，且婚禮前兩天沒有人再次提醒，所以忘記了。當天下午接到催促電話時有要立刻補車，但因會耽誤時辰被拒，願意退還訂金，但覺得徐男所求的賠償金額過高。

經橋頭簡易庭認為，婚姻是人生大事，且台灣民間傳統風俗就結婚各項流程的具體時間均有一定規範，在這種人生重要時刻，新郎安排婚禮流程卻出現疏漏，親友縱使幫忙補救，對新郎的客觀評價有所貶抑，貼上「辦事不力」等負面標籤，也是可以想像，法官考量禮車公司因債務不履行，讓徐男所受精神痛苦程度等一切情事後，判禮車公車應返還訂金，並賠償新郎精神慰撫金數2萬5千元。

ET快訊
台北哥出門驚「南京中山北街頭超冷清」　PTT吐實情
金馬影后爆赴英生產！　3舉動遭指「淪女僕」服侍男友
「隔離5天我快發瘋了」　她轟陳時中：誰不想過正常生活？
天母2富商輪流性侵醉女辯3P！　豪宅監視器全都錄
中藥「金銀花」有助抗新冠！　2類人不宜
脫線昏迷時只認得我！楊繡惠慟阿北離世　爸阿西癱坐沙發
快訊／太魯閣事故「最終調查報告」出爐！　5異常害49人喪命
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

好巧！打疫苗時兩度「偶遇」　男賤招把妹得意露餡...下場慘了

美女立委助理議場內遭電線絆倒　國賠343萬縮水不到90萬

帶護身符也沒用！冒充檢警詐騙　2車手取存摺遭逮喊冤「被利用」

「摸乳巷」入鏡提高詐騙免疫力　潮警巧思走進戀愛時空隧道

女賊市場偷走上萬元　警循線破案卻驚知「她正居隔中」嚇壞

開車自撞「烏龜翻」燒成廢鐵　駕駛離開現場「身體好點會到案」

天母豪宅2富商聯手性侵醉女辯3P　紅外線攝影錄下惡行慘打臉

淘寶買「名車安全帶消音扣」　1年轉賣28個賺2千...男子下場曝

張淑晶終於贏了！遭辱罵「不要臉」告到哥哥加重判刑定讞

痴情男迎娶未婚孕女再送1兒　她飲料店翹班竟到摩鐵賣身回報

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

好巧！打疫苗時兩度「偶遇」　男賤招把妹得意露餡...下場慘了

美女立委助理議場內遭電線絆倒　國賠343萬縮水不到90萬

帶護身符也沒用！冒充檢警詐騙　2車手取存摺遭逮喊冤「被利用」

「摸乳巷」入鏡提高詐騙免疫力　潮警巧思走進戀愛時空隧道

女賊市場偷走上萬元　警循線破案卻驚知「她正居隔中」嚇壞

開車自撞「烏龜翻」燒成廢鐵　駕駛離開現場「身體好點會到案」

天母豪宅2富商聯手性侵醉女辯3P　紅外線攝影錄下惡行慘打臉

淘寶買「名車安全帶消音扣」　1年轉賣28個賺2千...男子下場曝

張淑晶終於贏了！遭辱罵「不要臉」告到哥哥加重判刑定讞

痴情男迎娶未婚孕女再送1兒　她飲料店翹班竟到摩鐵賣身回報

中菲行首季EPS4.54元、年增106.4%　股利10.2元訂6／16為除息交易日　

社會優秀青年聯合攜手送愛　手沖咖啡溫暖辛苦醫護

國王4年約延攬布朗擔任主帥　曾7年6度率隊闖季後賽

「太魯閣撞貨車」畫面曝！運安會提16改善建議挨轟：台鐵理你嗎？

MVP後陷低潮？賽前找達比修有聊聊　鈴木誠也長打帶打點

好巧！打疫苗時兩度「偶遇」　男賤招把妹得意露餡...下場慘了

居家辦公「被裝監視軟體」5分鐘拍一次！員工崩潰：不敢去上廁所

莫蘭特「跛腳」與波爾握手致意　灰熊悍將解禁：我不是故意

27歲老將對35ping很不滿意　Impact期待對決Zeus：他很像Nuguri

野豹闖村莊瘋狂亂咬　4警官手拿木棍「肉身對戰5小時」畫面曝光

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

基隆孝孫抱阿公打疫苗　4個月後天人永隔

北市巡佐下藥女警上摩鐵開房！

屏東賭債爆槍擊　雙方爆對決復仇

台南24歲男吸金10億落跑！被爆花60萬叫小姐

受害富家女照片曝！　台灣「假海歸富二代」真實身分起底

即／這3天別衝南橫　梅山口到向陽預警性封閉

騎士疑「撞上傘兵」離奇亡　女兒控軍方不關心

即／監委兒又惹事！看板上「割下里長頭」隨風搖

2富商聯手性侵醉女　均判10年定讞

內灣吊橋遭火攻　燒出大洞暫封閉

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

更多熱門

相關新聞

賓士男催油門「子彈亂飛」落跑！8hrs落網　黑背景起底

賓士男催油門「子彈亂飛」落跑！8hrs落網　黑背景起底

網路流傳一段一台賓士車衝撞人之後，前後保桿都受損還快速駛離的影片，影片當中還聽到槍聲！後來經過證實，確認是高雄市仁武分局拘提一名簡姓男子的過程，簡當時開車逃逸，警方表示賓士車上有3個人，而經過8個小時的追捕，已將26歲的簡姓男子緝捕到案。

雙刀砍死前妻新歡　電梯維修工聲押獲准

雙刀砍死前妻新歡　電梯維修工聲押獲准

母親節買不到披薩！高雄男大鬧拿坡里

母親節買不到披薩！高雄男大鬧拿坡里

娃娃機店突噴火花　真相讓人傻眼

娃娃機店突噴火花　真相讓人傻眼

光電公司公告「居隔沒薪」要求別快篩

光電公司公告「居隔沒薪」要求別快篩

關鍵字：

高雄名譽受損人格權

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

納豆澎湖百萬民宿爆PO網賣4300萬

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面