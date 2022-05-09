大法庭累犯之亂 法界籲修法廢除累犯

▲最高法院大法庭作出累犯裁定後，院檢互槓，爭執不休。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇位榮／台北報導

最高法院大法庭作出「累犯加重其刑應由檢方舉證」後，引爆檢方怒火，劍青檢改和最高法院間發新聞稿互槓，甚至連司法院也出來說明。台灣司法人權進步協會理事長何俊英指出，老百姓根本不在乎到底誰舉證，而是法院要調查清楚，認定事實和判決合理，而不是院檢卸責，打架給老百姓看。

前科紀錄表幾百頁 累犯不易查清楚

最高法院刑事庭發言人徐昌錦表示，外界對大法庭裁定誤解甚多，其實，大法庭裁定的意思只是要檢察官善盡舉證責任，若是檢察官認為被告是累犯，要法官加重刑度判決，那麼檢察官應該就被告構成累犯的事實「具體指出證明方法」，檢察官當然可以提出被告的前科紀錄表，但被告前科紀錄表往往可能幾十頁幾百頁，被告到度有沒有執行完畢或是有殘刑未執行等等，檢察官要具體調查清楚，再拿到法庭上證明，不要呼嚨法官，更不能空泛，而是要具體負舉證責任，大法官的裁定並非無的放矢。

▲台灣人權促進會會長何俊英認為應從人民的角度看待累犯問題。（圖／記者季相儒攝）

何俊英：老百姓不在乎誰舉證 只在乎判的對不對

曾經擔任檢察官的何俊英，有豐富的偵查經驗，他表示，大法庭裁定的累犯裁定爭議，應從老百姓角度看待，檢察官向法院聲請調查被告的累犯前科資料證據，法院能幫忙就幫忙，院檢應該和諧相處，檢察官若是偵查有誤，法官要適度職權介入調查，才能發現真實，若是法官不調查，放任檢察官，檢方往往握有武器，對被告反而不公平。

何俊英認為，最高法院要求檢察官舉證被告是累犯，卻又禁止檢察官使用被告的前科紀錄表做為證據，那要檢察官如何是好？檢察官要舉證到何種程度，才能證明屬累犯？其實，不管院檢怎麼吵，人民在意的是法官判決的刑度是否妥適，法官若認為檢察官舉證不足，可諭知調查，而非透過這種方式互推責任，觀感不佳。

▲最高法院發言人徐昌錦庭長表示，檢方認為被告是累犯法院應判加重其刑，檢方就應具體舉證，不能空泛。（圖／最高法院提供）

非常上訴案竟然六成以上是累犯認定問題

最高法院刑庭庭長徐昌錦則指出，司法冤獄有很多就是累犯的案子，檢察總長向最高法院提起非常上訴的案件，每年大約二百件，其中約有六成是累犯認定被撤銷造成冤判，反觀國外非常上訴的案子極少，每年頂多個位數，哪有像台灣，一年竟然有幾百件非常上訴，要知道，非常上訴案件這麼多，會讓人以為法官亂判，孰不知，這些案子都是因為累犯認定問題以致提起非常上訴。

徐昌錦認為，法務部應該修法廢除累犯規定，累犯加重其刑的規定，既然在現制下查不清，廢除累犯制度，只要被告有前科，統一評價為刑法第57條規定的「素行不良」，而法官依據57條一一審酌量被告犯罪的動機、目的、有無素行不良等因子判決量刑，被告不管是不是累犯，只要有前科，就會併入量刑中。

徐昌錦強調，累犯加重其刑的制度，讓法官很困擾，調查被告是不是累犯，很花時間，也不易查清楚，累犯這個制度把司法形象給搞壞了，法務部不如修法廢除。