天母街區驚見肥猴閒晃！爬民宅外牆逛市場...網驚：大屯山異常？

記者黃宥寧／台北報導

大屯火山蠢蠢欲動，猴子奔下山？有網友在臉書社團《靠北天母幫》PO文並放上猴子們在忠誠路某民宅外牆閒晃，模樣超恣意，讓在地居民大驚「第一次看到猴子被人拍到出沒在忠誠路」，也有不少網友紛紛回貼在其他地方看到猴子蹤影照。對於猴子出現在市區的異常現象，民眾擔心該不會是山上有異常，才讓猴子大軍跑下山。

▲士林市區連日出現猴子大喇喇在街道上爬上爬下 。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

母親節假期，天母民眾在忠誠路、士東市場等處驚見胖嘟嘟猴子跳上民宅外牆探頭探腦，更有人目擊猴子悠悠哉哉在路上閒晃，這樣特別景象也讓大家吃驚，紛紛留言表示，「哇！在市區能看到猴子真稀奇！」、「傻眼，這裡離山區很遠」也有人擔心問「陽明山是大屯山活火山岩漿群，猴王都住火焰山花菓山，不願離山的」暗指山上恐有不明活動。

無獨有偶，8日晚間北投磺港公園前圓孔蓋噴發大量不明氣體，味道嗆鼻，有網友懷疑，大屯火山躁動與猴子跑下山有關聯？對此，轄區派出所表示，是因為電線短路，引起燜燒，台電人員也火速處理完畢。

▼猴子們躍上屋頂，甚至還將身子彎下匍匐前進。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

《東森新媒體ETtoday》也實地走一遭猴子現身的位置，但不見猴影，附近居民受訪指出「有人看到後通報動保處，人來也沒看見猴子」。

對此，北市動物保護處產業保育組黃組長接受《東森新媒體ETtoday》訪問解釋，8日確實有接獲通報指出，猴子出現在士林市區，同仁前往士東路、士林法院、德行東路等察看，均未看見猴子身影，初步判斷猴子是從芝蘭新村或是水管路古道下山，下山原因應該是最近天候不佳，牠們才下山覓食。

黃組長進一步表示，過去市區也有猴子身影，有民眾反應要設誘捕籠，但這次民眾並沒有要求，加上猴子出現頻率不固定，今（9日）會再前往猴子通報出沒地點且持續追蹤，最後也提醒民眾若看到猴子，須採「不餵食、不接觸、不干擾」的三不原則，避免遭受攻擊。