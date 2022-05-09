　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天母街區驚見肥猴閒晃！爬民宅外牆逛市場...網驚：大屯山異常？

記者黃宥寧／台北報導

大屯火山蠢蠢欲動，猴子奔下山？有網友在臉書社團《靠北天母幫》PO文並放上猴子們在忠誠路某民宅外牆閒晃，模樣超恣意，讓在地居民大驚「第一次看到猴子被人拍到出沒在忠誠路」，也有不少網友紛紛回貼在其他地方看到猴子蹤影照。對於猴子出現在市區的異常現象，民眾擔心該不會是山上有異常，才讓猴子大軍跑下山。

▲▼ 猴子 。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

▲士林市區連日出現猴子大喇喇在街道上爬上爬下 。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

母親節假期，天母民眾在忠誠路、士東市場等處驚見胖嘟嘟猴子跳上民宅外牆探頭探腦，更有人目擊猴子悠悠哉哉在路上閒晃，這樣特別景象也讓大家吃驚，紛紛留言表示，「哇！在市區能看到猴子真稀奇！」、「傻眼，這裡離山區很遠」也有人擔心問「陽明山是大屯山活火山岩漿群，猴王都住火焰山花菓山，不願離山的」暗指山上恐有不明活動。

無獨有偶，8日晚間北投磺港公園前圓孔蓋噴發大量不明氣體，味道嗆鼻，有網友懷疑，大屯火山躁動與猴子跑下山有關聯？對此，轄區派出所表示，是因為電線短路，引起燜燒，台電人員也火速處理完畢。

▼猴子們躍上屋頂，甚至還將身子彎下匍匐前進。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）▲▼ 猴子 。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

《東森新媒體ETtoday》也實地走一遭猴子現身的位置，但不見猴影，附近居民受訪指出「有人看到後通報動保處，人來也沒看見猴子」。

對此，北市動物保護處產業保育組黃組長接受《東森新媒體ETtoday》訪問解釋，8日確實有接獲通報指出，猴子出現在士林市區，同仁前往士東路、士林法院、德行東路等察看，均未看見猴子身影，初步判斷猴子是從芝蘭新村或是水管路古道下山，下山原因應該是最近天候不佳，牠們才下山覓食。

黃組長進一步表示，過去市區也有猴子身影，有民眾反應要設誘捕籠，但這次民眾並沒有要求，加上猴子出現頻率不固定，今（9日）會再前往猴子通報出沒地點且持續追蹤，最後也提醒民眾若看到猴子，須採「不餵食、不接觸、不干擾」的三不原則，避免遭受攻擊。

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
快訊／規模6.1地震！　侯友宜坐鎮應變中心
快訊／規模6.1強震！　北捷全線列車慢速行駛
快訊／14:23規模6.1地震　最大震度3級
快訊／晃很大！台北下午2點23分地震
快訊／8個月大女嬰重症「抽搐、低血壓」　插管治療中
快訊／中重症+71！未滿1歲女童住加護　最小重症個案
快訊／今年第一批BNT來了！　185萬劑已抵台
快訊／本土40263例！新北14179最多　6縣市也超過千人
快訊／今增12死！　本土+40263例
LIVE／下週「疫情高峰」！　陳時中最新說明
走進美廉社「還有一堆快篩」她驚：180又不貴！　網曝心態
納豆「住院病容照曝光」！　手部動作惹淚崩
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚險瞬間！貨車汐止小巷竄出擊落機車　騎士噴飛重摔送醫

妹妹唉唉叫才可愛！女調查官喝咖啡不倫戀　嬌黏人夫狂演SOD

新北市首度公布酒駕累犯　照片、姓名上網全都露

北市女為買快篩暈攤坐地！沒吃早餐血糖低　回神後拒送醫繼續排

天母街區驚見肥猴閒晃！爬民宅外牆逛市場...網驚：大屯山異常？

評顏清標「脫產顏寬恒」遭求償百萬　周玉蔻出庭堅稱合理懷疑

桃園首波酒駕累犯「無碼照上網」　2男都是第二次被抓包

驚悚畫面曝！彰化貨櫃車為閃鬼切機車　急轉撞破民宅駕駛送醫

單親媽居檢外出挨罰　「包1粒檳榔賺5毛」分期還10萬

花蓮自小客撞飛2路人！女傷勢過重送醫不治　男頭部撕裂傷

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

驚險瞬間！貨車汐止小巷竄出擊落機車　騎士噴飛重摔送醫

妹妹唉唉叫才可愛！女調查官喝咖啡不倫戀　嬌黏人夫狂演SOD

新北市首度公布酒駕累犯　照片、姓名上網全都露

北市女為買快篩暈攤坐地！沒吃早餐血糖低　回神後拒送醫繼續排

天母街區驚見肥猴閒晃！爬民宅外牆逛市場...網驚：大屯山異常？

評顏清標「脫產顏寬恒」遭求償百萬　周玉蔻出庭堅稱合理懷疑

桃園首波酒駕累犯「無碼照上網」　2男都是第二次被抓包

驚悚畫面曝！彰化貨櫃車為閃鬼切機車　急轉撞破民宅駕駛送醫

單親媽居檢外出挨罰　「包1粒檳榔賺5毛」分期還10萬

花蓮自小客撞飛2路人！女傷勢過重送醫不治　男頭部撕裂傷

學生不滿「九宮格停課」要求重新檢討！　陳時中：只有一個標準

CM11戰車撞上分隔島交通號誌　六軍團道歉：將檢討原因

快訊／規模6.1地震！新北震度3級　侯友宜坐鎮應變中心

世界美容醫學會邀請王正坤醫師　演講醫美產業分析與關鍵成功因素

北市怨73萬劑快篩沒收到？指揮中心：電子郵件回報分3天配送

桃園婦母親節開車出遊「開到沒油」　警推車送油解圍

快訊／規模6.1地震！台北市震度3級　北捷全線列車慢速行駛

快訊／14:23規模6.1地震　最大震度3級

《黃金歲月》許仁杰手滑「雨傘砸頭」　謝京穎大哭秒變喜劇

恩比德被讚「視覺上的MVP」　巴恩斯看哈登回神估七六人晉級

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

社會熱門新聞

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

外送員扶視障者　轉頭被開罰單

快訊／移工騎電動車誤闖國3被撞亡

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

女稱反覆流產+乾燥症　請領保險金遭拒

即／台76線員林匝道車禍　駕駛無生命跡象

即／八仙山樂園傳意外　男溯溪滑落邊坡無生命跡象

母親節買不到披薩！高雄男大鬧拿坡里

超跑男被控代操股票吸金5億落跑　百人排隊報案

「綠二代」收小弟販毒詐欺　趙介佑判刑8年6月

台大登山社1生墜亡　母見最後一面

女友百日…他墜同運河亡！弟看母崩潰嘆：為何選母親節

他撞死人遭求償千萬　「表哥」天天捻香省下920萬

獨／憲訓中心傳多人確診！軍官：快篩是檢查用

更多熱門

相關新聞

沒人買？美廉社「還有25份快篩」　網曝心態翻白眼

沒人買？美廉社「還有25份快篩」　網曝心態翻白眼

本土疫情延燒引發「快篩之亂」，經濟部主導下今（9）日開放超商超市等8大通路開賣「亞培快篩試劑1入組」，不過有民眾指出，美廉社還有超多快篩試劑，不懂為何大家卻要去藥局排隊買實名制快篩，「180元也不會很貴，怎麼都沒人要？」底下也有網友透露，「我剛路過2家超商看也都還很多」。

2縣市豪雨特報！水氣最多時間曝

2縣市豪雨特報！水氣最多時間曝

驚悚畫面曝！為閃鬼切機車　彰化貨櫃車撞破民宅

驚悚畫面曝！為閃鬼切機車　彰化貨櫃車撞破民宅

連續對騎士「巴頭」！灰衣男嗆「欠打」繼續K

連續對騎士「巴頭」！灰衣男嗆「欠打」繼續K

即／拒檢撞警車落跑　基隆警連開6槍

即／拒檢撞警車落跑　基隆警連開6槍

關鍵字：

猴子天母士林陽明山大屯山動保處影音

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

目睹納豆失禁！依依爆哭「緊抓病床求醫生救他」

老公家暴我！小甜甜抱2月嬰兒離家

快訊／今增12死！本土+40263例

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診一次領走20萬！防疫保單害業者「賠到脫褲」　案例曝光

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

李靚蕾消失3月首發聲　曬信激動淚

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面